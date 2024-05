Ce jeudi soir, Grenoble a réussi l'exploit de s'imposer sur la pelouse de Provence Rugby. Une victoire sur le score de 23-22 pour les Isérois, qui filent en finale pour la seconde année consécutive. Sam Davies a encore une fois brillé. Teimana Harrison a fait le boulot défensivement, en vain.

Les notes détaillées de Grenoble :

10. Sam Davies : 8/10

L’ouvreur gallois a, une fois de plus, porté son équipe à bout de bras ou plutôt à bout de pied, à l’image de son 50-22 magistral qui ramena les Isérois à 5 mètres de la ligne aixoise à la 35eme et, ultimement, amena l’essai de Farissier. On pourrait également souligner son drop impeccable à la 54ème. Dommage que son bilan ait été gâché par une très mauvaise passe effectuée à cinq minutes de la fin qui aurait pu donner une occasion d’essai. Mais dans l’ensemble, sa rage de vaincre fur communicative et Davies reste l’un des tous meilleurs Isérois sur la pelouse.

9. Éric Escande : 7,5/10

Auteur d’une prestation correcte la semaine dernière alors que son équipe dominait outrageusement l’adversaire dacquois, le demi de mêlée a élevé son niveau d’un ou deux crans, tant l’adversité fut bien supérieure. Derrière un pack d’avants qui n’a pas toujours avancé, Escande a pourtant bien guidé le jeu isérois, l’accélérant la majeure partie du temps. Auteur de 12 coups de pied, il a également bien suppléé Sam Davies dans l’occupation du terrain, en plus de se montrer sérieux en défense (8/8). Bref, un match plein pour le demi de mêlée isérois qui verra la finale à Toulouse.

Éric Escande a réalisé un très bon match face à Provence Rugby.

2. Barnabé Massa : 7/10

À l’image de son coéquipier Régis Montagne, il incarna à merveille l’opiniâtreté grenobloise, et la faculté de ce groupe a ne jamais baisser la tête dans les moments durs. Très actif dans le jeu courant, on l’a vu balle en main à plusieurs reprises, et s’est montré percutant en défense.

15. Julien Farnoux : 6,5/10

14. Geoffrey Cros : 7/10

13. Romain Fusier : 6/10

12. Romain Trouilloud : 5/10

11. Nathan Farissier : 6/10

7. Steeve Blanc-Mappaz : 7,5/10

8. Pio Muarua : 6/10

6. José Madeira : 6/10

5. Giorgi Javakhia : 7/10

4. Thomas Lainault : 7/10

3. Régis Montagne : 6/10

1. Luka Goginava : 5/10

Les notes détaillées de Provence Rugby :

10. Jimmy Gopperth : 6,5/10

Quand on le voir jouer, on n'a pas vraiment l'impression que le Néo-Zélandais a 41 ans. Le demi d'ouverture a encore été un des meilleurs aixois ce jeudi soir. Dans tous les bons coups, surtout en première période, l'ancien joueur du Leinster est le maître à jouer de Provence Rugby, et il prend toujours ses responsabilités. Juste avant l'heure de jeu, il fait le geste juste avec une passe acrobatique qui a permis aux Aixois d'envoyer Adrien Lapègue à l'essai. Face aux poteaux, Gopperth est à créditer d'un bon 3 sur 4.

2. Lucas Martin : 4/10

La vie est parfois dure pour les talonneurs. En première période, Provence Rugby a laissé échapper 3 munitions importantes sur des lancers de Lucas Martin. Le numéro 2 provençal n'a pas passé la meilleure soirée de sa vie face à Grenoble. D'autant plus qu'il a écopé d'un carton jaune à la demi-heure de jeu, après avoir été sanctionné dans un ruck. À quatorze, les siens ont encaissé un essai. Pas dans ses meilleures dispositions, Martin a été remplacé à la mi-temps par Mauricio Reggiardo.

8. Teimana Harrison : 7/10

Sa cartouche - car on peut appeler ça une cartouche - sur Pio Muarua a fait se lever le public du Stade Maurice-David. Plaqueur infatigable, l'ancien joueur de Northampton a été à la pointe du combat et a fait mal aux attaquants grenoblois. Sorti à l'heure de jeu, Harrison a terminé avec quinze plaquages au compteur. On excusera ses deux interventions manquées.

Les autres notes de Provence Rugby :