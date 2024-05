La demi-finale de Pro D2 entre Provence Rugby et le FC Grenoble approche à grands pas et Nicolas Nadau s’est présenté décomplexé en conférence de presse.

À quelques heures du coup d’envoi, la demi-finale a déjà commencé entre Grenoble et Provence Rugby et le manager du FCG, Nicolas Nadau, a profité de la conférence de presse d’avant-match pour mettre la pression sur les Aixois. "L’équipe qui a le plus à perdre, c’est Provence. Ça fait dix ans qu’ils attendent ça, dix ans qu’ils attendent leur demi-finale, dix ans que le président met beaucoup d’argent et investie beaucoup. Preuve en est le recrutement XXL qu’ils ont déjà bouclé alors qu’ils ne sont qu’en demi-finale. La pression est sur leurs épaules, pas les nôtres et j’adore ça.", a déclaré le technicien de 49 ans.

Il faut dire que le FCG revient de (très) loin. Avec une pénalité de huit points au classement, la phase finale semblait bien loin pour les Grenoblois et vivre une demi-finale ce week-end paraissait bien hypothétique avant la folle remontée de fin de saison (huit victoires lors des neuf dernières journées de championnat). Pour Nicolas Nadau cette fin de saison XXL force le respect : "On n’a rien à perdre. On monte dans le bus pour aller faire quelque chose, mais on a tout à gagner comme depuis le début de la saison. On a gagné le respect du monde du rugby."

J’espère que l’on a retenu la leçon

Si Provence Rugby a l’avantage du terrain, les Grenoblois peuvent faire valoir une expérience des phases finales de Pro D2, eux qui ont atteint la finale de championnat la saison dernière avant de buter sur L’Usap en barrage d’accession. Nicolas Nadau n’a pas manqué de le rappeler à tout le monde : "Je parle très souvent de mémoire. J’espère que nos phases finales de la saison dernière vont nous servir, que l’on aura retenu la leçon de comment aborder ce genre de match. La gestion émotionnelle est un élément fort dans ce genre de match. Je pense que notre expérience va nous permettre d’aborder le match de façon différente et d’être en avance sur eux sur ce point-là." La position d’outsiders semble plaire aux Grenoblois, mais réussiront-ils à faire tomber le favori aixois ? Réponse ce soir 21h.