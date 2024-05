Véritable enfant du club, Gwenaël Duplenne va disputer sa troisième demie de Pro D2. Avec le rêve d’emmener toute une région vers sa première finale. Et plus, si affinité.

Il a tout connu avec le RCV : la boue de "Jo-Courtel", la montée en Pro D2, les rats qui traversent le chapiteau faisant office de salle de musculation et l’arrivée du D’Aucy Park, une bénédiction. Logique. Gwenaël Duplenne est l’enfant du club dont il porte les couleurs depuis qu’il a 12 ans, malgré une infidélité d’une saison au Lou. "Je l’ai connu à l’école de rugby, témoigne le manager Jean-Noël Spitzer. Je l’ai entraîné en sélection de Bretagne chez les jeunes." Le natif de Vannes a donc été de toutes les batailles.

Pourtant, il aurait très bien pu ne pas disputer cette demie. Il aurait même pu, lui, le porte-drapeau du RCV, quitter le club en fin de saison dernière, à l’issue de son contrat. La décision avait été évoquée avec le joueur par les dirigeants bretons. Mais Duplenne a du répondant. Pas le genre à renoncer facilement. Barré sur l’aile, il a saisi l’opportunité de s’imposer à l’arrière. Jusqu’à enchaîner les douze derniers matchs de la saison, avec le 15 dans le dos, y compris le barrage victorieux à Nevers et la demie perdue à Oyonnax. Résultat : une prolongation de deux ans lui a été faite. "Son meilleur poste aujourd’hui, c’est à l’arrière, jure Jean-Noël Spitzer. Le gros point fort de Gwena, c’est son anticipation. Il lit très bien le jeu, ce qui lui permet d’avoir un coup d’avance."

À 30 ans, l’ancien ailier a donc débuté 21 rencontres cette saison au poste d’arrière. Avec un franc succès. Il a porté le record d’essais inscrits pour le club à 75. Tout sauf anecdotique. Mais lui préfère parler du collectif. "C’est la saison de la maturité et de la sérénité, jure-t-il. On avait des objectifs, on les a atteints. On ne s’est jamais affolé quand on a été dans le dur. De toute façon, on avait trop de secteurs défaillants pour s’emballer. Mais très vite, on a su qu’on allait jouer les phases finales, ce qui nous a permis d’ambitionner ces deux premières places et de bien se préparer pour ce rendez-vous."

Évidemment, ce pur Breton au caractère affirmé rêve d’offrir à sa région une première finale dans le monde pro. Et plus si affinité ? "Monter en Top 14 serait un truc incroyable pour le club, pour la Bretagne, répond-il. Mais attention, ça peut aussi être le début des emmerdes. Il ne faudrait pas que le Top 14 soit une fin en soi. C’est le meilleur moyen de se casser la gueule." Toutefois, il relativise : "Nos dirigeants sont sains, ils ne dépensent pas l’argent qu’ils n’ont pas. Avant de viser la montée, il fallait construire ce centre d’entraînement. Les dirigeants l’ont fait. Nous sommes un club ambitieux, c’est peut-être ce qui peut surprendre en Pro D2 car rares sont ceux qui veulent vraiment monter. Sauf que quand tu n’as plus d’ambitions, tu meurs. Aujourd’hui, on a une dynamique sportive conjuguée à un engouement populaire énorme. Alors, pourquoi pas ?"