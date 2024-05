Les demi-finales de Pro D2 débutent enfin ce jeudi soir. Les quatre équipes encore en lice veulent décrocher un billet pour la finale du championnat, à Ernest-Wallon, le 8 juin prochain. Grenoble pourrait réaliser un exploit majuscule sur la pelouse de Provence Rugby, tandis que Vannes pourrait enfin passer le cap des demi-finales.

Provence Rugby – Grenoble

C’est une affiche à l’allure de Top 14. Provence Rugby, leader à l’issue de la saison régulière, reçoit Grenoble qui est venu à bout de Dax la semaine dernière. Les Isérois sont sur une incroyable série : 10 victoires sur leurs 12 derniers matchs. Ils ont réalisé une incroyable deuxième partie de saison pour parvenir à s’offrir une place dans le dernier carré. Au stade Maurice-David, ils auront de quoi résister face aux Aixois.

Les hommes de Mauricio Reggiardo ont cependant un avantage de taille, en plus de jouer à domicile. Ils ont pu profiter de deux semaines de repos et devraient être plus frais que les Grenoblois. Lors de leur dernier affrontement, les Aixois s’étaient largement imposés 44-20.

Notre pronostic : Grenoble

Vannes – Béziers

Les Vannetais réussiront-ils à passer le cap des demi-finales ? C’est toute la question de ce match face à Béziers. Les Bretons ont échoué par trois fois à ce stade de la compétition depuis 2019. Ils ont cette fois-ci toutes les cartes en main pour tenter d’accéder à la finale. Ils restent cependant sur deux défaites en championnat et devront réaliser un match parfait pour se rendre à Toulouse la semaine prochaine.

Les Biterrois sont eux passé tout proche de l’élimination face à Brive en match de barrage. Mais Samuel Marques et ses coéquipiers seront bien au rendez-vous et tenteront de jouer les trouble-fêtes au Stade de la Rabine. S’ils ont connu un match éprouvant et moins de récupération, ils auront de quoi bousculer les Bretons.

Notre pronostic : Vannes