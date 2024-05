Déterminés à prendre leur revanche sur des provençaux qui les avaient copieusement chambrés deux semaines plus tôt, les isérois ont réussi à faire tomber pour la première fois cette saison la citadelle de maurice-david, poussés par une colonie de 1300 supporters face à des locaux fébriles et indisciplinés. un exploit qui leur ouvre, pour la troisième fois en six ans, la route de toulouse...

On l’attendait, on le pressentait : cet affrontement entre le leader Provence Rugby et son challenger grenoblois, revenu de nulle part après avoir remporté dix de ses douze derniers matchs, sentait la poudre. À tel point que les observateurs étaient nombreux à l’affirmer dans la semaine, la main sur le cœur : oui, le futur champion de Pro D2 était probablement à rechercher là, dans cette demi-finale, tant Biterrois et Vannetais apparaissent sur des dynamiques moins emballantes depuis quelques semaines. De quoi en conclure, après cet affrontement, que les hommes de Steeve Blanc-Mappaz brandiront le trophée tant convoité la semaine prochaine à Toulouse ? Ces derniers auront probablement envie de nous clouer le bac à la lecture de ces lignes mais oui, on en jurerait presque aujourd’hui…

Pour en arriver là ? Il fallut 80 minutes d’une empoignade farouche, débutée dès l’échauffement où les Isérois n’hésitèrent pas à défier leurs hôtes pendant leur tour de chauffe. Comme pour mieux vérifier cette rumeur selon laquelle certains des cadres du vestiaire aixois se seraient bien vus continuer dans le "confort" de la Pro D2, à moins qu’il s’agissait tout bonnement de faire monter cette pression dont l’entraîneur des le centre Romain Fusier se délectait avant le match. "Au mois de janvier, on était au fnnd des enfers. Ce soir, on pouvait les regarder dans les yeux : on n’avait pas grand-chose à perdre. La pression était sur leurs épaules, pas les nôtres." À tel point que, s’ils encaissèrent deux essais bien construits pendant la logique expulsion temporaire de Romain Trouilloud, les Grenoblois surent trouver les ressources pour ne jamais lâcher. Et imposer leur rugby jusqu’à revenir à hauteur en fin de première période (essai de Farissier; 38e), avant de lâcher les chevaux lors du second acte face à des Provençaux comme tétanisés par la tension ambiante, à l’image d’un alignement plombé par des mains tremblantes et des semelles lestées...

"Quinze jours plus tôt, les aixois

nous ont tapé derrière la tête..."

Tout sauf un hasard ? Eh oui, quand même. Car pour tout dire, au-delà de l’enjeu déjà immense impliqué par une demi-finale, c’est avec un sentiment de revanche personnelle que les Isérois s’étaient présentés sur la pelouse de Maurice-David, avec en tête l’idée de régler le contentieux soulevé par les Provençaux quelques semaines plus tôt, pour la 30e journée de la phase régulière. "Après la rencontre qu’ils ont remportée à 15 contre 14 face à une équipe de chez nous que les coachs avaient quelque peu remaniée, les joueurs d’Aix se sont permis des petites choses, nous confiait avant la rencontre un des cadres du vestiaire alpin. Ils nous ont tapé derrière la tête, nous ont donné rendez-vous dans quinze jours. On s’est dit qu’on allait bien voir..."

C’est ainsi qu’en marge de la traditionnelle analyse stratégique de la rencontre, le staff isérois avait préparé pas moins de cinq petits clips à l’intention de ses ouailles, afin de souligner l’état d’esprit d’adversaires suspectés de se voir avant l’heure qualifiés pour le grand raout toulousain. Histoire de renforcer si besoin la détermination des coéquipiers du capitaine Blanc-Mappaz, qui nous avait de son côté être persuadé "que le destin du FCG était de passer par Aix." Une certitude peut-être liée avec son passif vis-à-vis du club aixois, qui l’avait privé de montée en Pro D2 avec Chambéry voilà neuf ans, au bout des arrêts de jeu, sur cette même pelouse de Maurice-David...

Reste qu’il n’était pas seulement question de colère et d’esprit de vengeance, dans le clan isérois, sans quoi leurs chances de victoire n’auraient probablement pas volé bien haut. Mais bien d’un plan parfaitement construit et appliqué en bonne intelligence, dont le volet le plus évident résidait dans la maîtrise du jeu au sol, où les Provençaux ont toujours aimé malmener leurs homologues isérois. En témoignait cette stat’ qui voulait que le FCG n’avait réussi à battre qu’une fois ces Aixois lors de leurs sept dernières confrontations... "C’est une équipe qui aime beaucoup nous mettre sous pression au pied et nous "rusher" sur les extérieurs pour nous concentrer au milieu du terrain où ils sont très costauds et efficaces au grattage, détaillait Steeve Blanc-Mappaz. Et c’est vrai que ces dernières années, on n’a jamais vraiment trouvé de solutions pour les basculer, hormis lors du match aller de cette saison où ils étaient venus moins déterminés, juste après les vacances de Noël."

"La clé pour nous sera de conserver nos ballons dans les zones de ruck, ce à quoi nous ne sommes parvenus voilà deux semaines, prévoyait l’entraîneur des trois-quarts Nicolas Nadau. Lors du dernier match, Guillaume Piazzoli nous avait posé beaucoup de problèmes, on va forcément effectuer un focus sur lui." Une menace que les Isérois ont cette fois su contourner à la perfection, en récupérant pas moins de 6 pénalités et autant de munitions dans cette phase de jeu, qui ont permis à Davies de meubler le score au pied. Notamment par ce drop de la 55e qui fit un mal fou au moral des Aixois, ouvrant en (très) grand au FCG, pour la troisième fois en six ans, une place de finaliste à Ernest-Wallon. Où ils espèrent bien rompre le signe indien, en allant au bout de leur fabuleux destin...