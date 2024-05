La Premiership entre ce week-end dans sa phase finale tant attendue. Au programme, deux belles affiches en demi-finales avec Northampton – Saracens et Bath – Sale.

Après les 18 journées de la saison régulière, le championnat anglais touche à sa fin. En demi-finales, le leader Northampton affrontera les Saracens d’Owen Farrell (qui ont terminé 4es), vendredi à 20h45 au Franklin’s Gardens. Dans l’autre match, Bath (2e) recevra les Sale de Sharks (3e), samedi à 16h30.



De très belles affiches qui devraient voir les quatre équipes proposer du jeu. Les derniers affrontements s’étaient soldés par de gros scores. 41-30 entre Northampton et les Saries en mars dernier et 42-24 entre Bath et Sale il y a quelques mois.

Cette fois, les Saints veulent aller au bout

Éliminés en demi-finales de Champions Cup par le Leinster, le 4 mai dernier, les Saints de Courtney Lawes, qui ont été leaders durant l’entièreté de la saison, veulent cette fois-ci aller au bout et décrocher un trophée pour récompenser leur saison majuscule. Northampton n’a plus été sacré en Championship depuis 10 ans et une victoire en finale face aux Saracens.