Face à Brive, Béziers disputait son premier match de phase finale à domicile depuis 2011. Une libération pour les Rouge et Bleu ! En vidéo, revivez de l’intérieur cette rencontre et toute sa préparation.

Presque 16 000 personnes au stade Raoul-Barrière, des supporters des deux équipes déchaînés, une rencontre où ça a tapé fort, un scénario décoiffant… Ce barrage entre Béziers et Brive sera assurément un des moments les plus marquants de cette saison de Pro D2 quand viendra l’heure de regarder dans le rétroviseur. Surtout du côté des Biterrois : cela faisait depuis 2011 et la campagne victorieuse en Fédérale 1 que les Héraultais attendaient de rejouer un match de phase finale dans leur antre.

À lire aussi : la version écrite de ce reportage

À cette occasion, nous avons suivi les acteurs principaux de cette rencontre la veille et le jour du match. Entraînement du capitaine, installation des tifos, arrivée des joueurs de l’ASBH et des tribunes survoltées : retour sur la manière dont cet événement a été vécu par les Biterrois !