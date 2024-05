Alors que Julien Blanc s'est engagé avec Massy (Nationale), le CA Brive pourrait perdre un autre joueur. Le pilier Daniel Brennan pourrait s'engager prochainement avec Toulon. Dans les sens des arrivées, plusieurs joueurs devraient rejoindre dans les prochains jours la Corrèze.

Alors que Montpellier s'intéressait à son profil ces dernières semaines, comme évoqué dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi, le pilier briviste Daniel Brennan (25 ans) pourrait finalement prendre la direction de Toulon après quatre saisons passées en Corrèze. Le club varois, à la recherche d'un pilier gauche Jiff pour compenser le départ de Bruce Devaux vers Perpignan, aurait jeté son dévolu sur le Tricolore, champion du monde des moins de 20 ans en 2018.

Toujours dans le sens des départs, les Brivistes vont devoir faire sans Julien Blanc. En effet, le demi de mêlée de 31 ans ne portera plus les couleurs brivistes la saison prochaine. Il s'est d'ores et déjà engagé avec Massy (Nationale) jusqu'en 2027.

Le RCME est très heureux de vous annoncer le recrutement d’un nouveau joueur \ud83d\ude4c



\u270d Julien Blanc nous rejoint en provenance de Brive. Demi de mêlée(31ans ; 1m75 ; 79kg), il portera le maillot massicois pour les 3 prochaines saisons !



ALLEZ MASSY ! \ud83d\udd35\u26ab#RêverFort #MadeInMassy pic.twitter.com/GDl4xVkLCy — Rugby Club Massy Essonne (@RCME91) May 29, 2024

D'autres joueurs, notamment non-Jiff, pourraient également quitter le club, à l'image de l'ouvreur néo-zélandais Jackson Garden-Bachop (29 ans).

Ça bouge aussi dans le sens des arrivées

Pour remplacer Julien Blanc, le staff briviste a pris contact avec le numéro 9 de Rouen, Maxime Sidobre (25 ans). Auteur de sept essais cette saison en Pro D2, l'ancien Carcassonnais n'a toutefois pu empêcher le RNR de descendre en Nationale. Un contrat de deux ans attendrait le demi de mêlée. Sidobre devrait donc partager le poste la saison prochaine avec Léo Carbonneau et la recrue massicoise Hugo Verdu, capable de couvrir les deux postes de la charnière.

Comme annoncé par La Montagne, Maxime Sidobre devrait être accompagné des ailiers fidjiens mais Jiff d'Agen Tevita Railevu (27 ans) et Timilai Rokoduru (31 ans) et du centre de Colomiers Paul Pimienta (28 ans). Plusieurs mouvements attendus donc dans les prochains jours avec cette volonté de renforcer le groupe comme annoncé par Pierre-Henry Broncan après la défaite en barrage à Béziers (33-31). "Le club, en général, va avoir un gros travail à faire dans les prochains jours pour finaliser le recrutement afin d’avoir un effectif un peu plus costaud que cette année, un effectif capable de recevoir en phase finale la saison prochaine." Un effectif également plus équilibré entre joueurs Jiff et non-Jiff.