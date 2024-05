Les Toulousains, vainqueurs samedi de la Champions Cup, ont retrouvé l’entraînement ce mercredi après-midi pour préparer la réception de La Rochelle dimanche soir, au Stadium. Ce sera sans Emmanuel Meafou, Pita Ahki, Julien Marchand ou Joshua Brennan.

Samedi, après la victoire de ses hommes en finale de Champions Cup contre le Leinster, Ugo Mola plaisantait sur le fait que les joueurs essayaient déjà de "gratter un ou deux jours de repos supplémentaires". Finalement, ils n’ont obtenu qu’en partie gain de cause, comme Paul Costes en rigolait dimanche lors de la présentation du trophée sur la place du Capitole. C’est donc ce mercredi après-midi que les Toulousains ont retrouvé l’entraînement sur la pelouse du terrain principal d’Ernest-Wallon pour une séance évidemment allégée.

Alors que la coupe était bien présente sur le bord du terrain, une très grande partie du groupe mobilisé au Tottenham Hotspur Stadium était là ce mercredi. Mais, parmi les absences de poids, il fallait évidemment noter celle d’Emmanuel Meafou, le cas qui inquiétait le plus le staff stadiste. Et c’était justifié puisqu’en plus de sa commotion, les examens n’ont pas été rassurants le concernant. Le deuxième ligne international souffre d’une grosse déchirure au niveau des ischios. Il est évidemment forfait pour les deux dernières journées de Top 14 mais, s’il faudra surveiller son évolution, sa fin de saison semble aujourd’hui compromise. En deuxième ligne toujours, Richie Arnold, qui a été expulsé durant les prolongations samedi, est évidemment suspendu dans l’attente de son passage devant la commission de discipline la semaine prochaine.

Par ailleurs, la finale a aussi laissé des traces sérieuses pour le trois-quarts centre Pita Ahki et pour le talonneur Julien Marchand, respectivement touchés aux adducteurs et à une cheville. Tous deux seront absents pour un minimum de trois semaines. Pour autant, l’espoir de les revoir en demi-finale du championnat de France, pour lesquels est déjà qualifié le Stade toulousain, est permis. En ce qui concerne Joshua Brennan, il est sorti sur commotion et doit du coup observer douze jours de repos. Il est ainsi forfait contre La Rochelle dimanche.

Vergé de retour, reprise adaptée pour Placines

En revanche, si Matthis Lebel n’était pas là pour l’entraînement, c’était pour lui offrir un peu de récupération après divers bobos à Londres. Il devrait postuler pour la réception des Maritimes, comme Mathis Castro-Ferreira qui passait l’oral de son BTS ce mercredi à Pamiers. Pour rappel, Antoine Dupont est parti à Madrid avec l’équipe de France à 7 et ne sera pas là ce week-end.

Au rayon des bonnes nouvelles, Clément Vergé – qui avait été touché à l’épaule lors de la victoire à Montpellier – est de retour. Le deuxième ligne sera disponible dimanche. Même chose pour le pilier Marco Trauth après sa commotion. À noter que le troisième ligne Alban Placines, qui avait été opéré d’un genou fin février, a repris les contacts cette semaine, avec des séances adaptées. Il devrait bientôt retrouver la compétition. Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille) et Maxime Duprat (cheville) ont terminé leur saison.