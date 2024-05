Cette 25ème et avant-dernière journée de Top 14 aura une particularité, celle d'avoir un match le dimanche à 18 heures. Et c'est pour des raisons extérieures au rugby.

Les habitudes sont désormais bien ancrées, avec la programmation des matchs de Top 14. Un match "d'ouverture" le samedi à 15 heures, le multiplex de quatre rencontres à 17 heures, et deux affiches lors des soirées du samedi et du dimanche. Mais pour cette 25ème journée, la Ligue Nationale de Rugby a préféré adapter ses tranches horaires. Ainsi Toulon recevra Clermont ce dimanche à 18 heures, et non samedi soir à 21 heures. La raison ? Elle est simple. Ce samedi a lieu la grande finale de Ligue des Champions, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui a éliminé le Paris Saint-Germain.

La programmation des dates et horaires de la 25e journée de TOP 14 est désormais connue \ud83d\uddd3\ufe0f\u23f0\ud83d\udcfa



En raison de la finale de la Ligue des Champions, le match du samedi soir aura lieu le dimanche à 18h



Deux délocalisations sont également au programme, le @StadeToulousain recevra le… pic.twitter.com/t3XPXw1OhL — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 13, 2024

Pour ne pas s'exposer à une audience en baisse au vu de cette forte concurrence sportive, la LNR et Canal + ont ainsi proposé ce nouvel horaire.

A noter que deux clubs recevront dans des stades inhabituels : le Racing 92 délocalise à Auxerre la réception de la Section paloise tandis que les deux derniers vainqueurs de la Champions Cup, les Stades toulousain et rochelais, offriront un joli choc au Stadium de Toulouse.