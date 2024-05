L’ancien président du Rugby Club Toulonnais, Mourad Boudjellal, a annoncé quitter le club de football d’Hyères et par la même occasion le monde du sport après 18 ans au cœur du réacteur.

Une page est en train de se tourner dans le Var. Mourad Boudjellal a confié s’éloigner du monde du sport dans les colonnes de Var Matin : "Vous ne me verrez plus jamais dans le sport." Beaucoup l’idolâtraient, d’autres le détestaient, mais une chose est sûre, Mourad Boudjellal ne laisse personne indifférent et aura marqué le monde du sport et notamment celui du rugby.

En mai 2006 il devient le président d’un RC Toulon alors mal en point qui vient juste d’être rétrogradé en Pro D2. Après deux saisons aux recrutements XXL (Tana Umaga, Yann Delaigue, George Gregan…) le club de la rade retrouve l’élite du rugby français. La suite, on la connaît, Mourad Boudjellal ressuscite Jonny Wilkinson et réalise un triplé historique en coupe d’Europe (2013, 2014, 2015). L’homme d’affaires signe l’une des plus belles pages de l’histoire du RCT et devient une figure emblématique du rugby français.

"Je n’ai plus envie de notoriété"

Alors qu’il a quitté Mayol en 2020, Mourad Boudjellal est logiquement toujours associé au club toulonnais et plus largement au rugby français et ça, l’ancien président n’en veut plus. Il a d’ailleurs annoncé mettre un terme à sa chronique Mourad de Toulon : "Ça m’oblige à suivre l’actu' du rugby. Je n’en ai plus envie et j’en ai marre que les gens m’associent au rugby", déclare-t-il toujours dans Var Matin.

Si Mourad Boudjellal est devenu au fil des années aussi iconique, c’est aussi pour son franc-parler. Rappelez-vous sa fameuse déclaration "sodomie arbitrale" après une défaite au stade Marcel-Michelin de Clermont (25-19, le 8 janvier 2012). Il était loin d’être un président discret et aimait avoir les projecteurs braqués sur lui. Une époque révolue pour le fondateur des éditions Soleil qui a décidé de revenir à son premier amour : la bande dessinée. "Je me régale […] j’ai le plaisir de faire des bouquins qui marchent. Je ne pensais pas reprendre autant de plaisir", raconte le Varois. Un retour loin des caméras pour celui qui explique avoir refusé un poste de chroniqueur pour l’émission de Cyril Hanouna TPMP : "J’aime bien, mais cela aurait été un surplus de notoriété et je n’en ai plus envie." En 14 saisons, Mourad Boudjellal aura laissé une trace indélébile au RCT et restera pour toujours l’un des présidents les plus emblématiques du rugby français.

Son dernier défi sportif au sein du club de foot de Hyères s’est soldé par un échec. En 2021 il rachète Hyères 83 FC avec l’ambition de faire monter le club en ligue 2, en nommant notamment Nicolas Anelka comme directeur sportif. Finalement trois saisons plus tard le club est toujours au même niveau et Mourad Boudjellal décide de tourner la page.