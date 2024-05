Alors que Montpellier devra au mieux jouer un barrage pour sauver sa place en Top 14, la situation en interne ne cesse de se tendre. Interrogé en conférence de presse, le manager Patrice Collazo a balayé les rumeurs concernant une prise de pouvoir des joueurs.

À deux journées de la fin du championnat, Montpellier est assuré de finir dans les deux dernières places du classement, jouant dans le meilleur des cas un barrage face au perdant de la finale de Pro D2. En marge de cette situation sportive critique, l’ambiance au sein du groupe semble se dégrader notamment après la défaite lors de la réception d’un Stade toulousain plus que remanié.

Le bruit d’une auto-gestion des joueurs a commencé à se faire entendre, mais Patrice Collazo a tenu à éteindre la polémique en conférence de presse ce mercredi : "Je n’ai pas eu un piquet de grève quand on est arrivé lundi. Vous avez vu les mêmes personnes intervenir à l’entraînement ce matin. Il n’y a rien de nouveau dans le fonctionnement. Moi, ce que je sais, c’est que je ne mens pas."

"On n’est pas venu en se disant on va rester deux ans, trois ans, quatre ans"

Le manager de 50 ans reconnaît une situation particulière sans pour autant vouloir s’y "attarder" rappelant la nécessité de rester lucide en vue de la fin de saison. Une fin de saison avec un objectif clair et inchangé depuis son arrivée accompagnée des Labit, Laporte et Etcheto : maintenir le club, champion de France 2022, en Top 14. Patrice Collazo a d’ailleurs rappelé ce pourquoi il était venu au MHR : "On est venu pour une mission bien précise. On n’est pas venu en se disant on va rester deux ans, trois ans, quatre ans. Non, on nous a pris pour une mission, il nous reste deux semaines pour voir si on l’a réussi ou non". Réponse le 16 juin lors du barrage d’accession.