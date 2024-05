Ce mercredi en conférence de presse, le centre de Montpellier, Geoffrey Doumayrou (34 ans ; 13 sélections), a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.

À trois jours de la réception du LOU pour le compte de la 25e journée de Top 14, l’international français Geoffrey Doumayrou, treize sélections avec les Bleus, a annoncé qu’il arrêtait sa carrière à la fin de la saison. Le trois-quart centre de 34 ans était en fin de contrat avec le club héraultais.

"Je pense qu’il faut aussi savoir s’arrêter et ne pas faire une année de plus, a-t-il annoncé en conférence de presse. Là, c’est la fin. Je n’ai plus d’hésitation, je sais que j’ai envie de tourner la page, de faire d’autres sports à côté, profiter de mes enfants. J’espère pouvoir participer à ce match (contre Lyon), prendre une dernière fois un peu de plaisir au GGL, remercier le public pour ce qu’il m’a donné."



Geoffrey Doumayrou est notamment passé par le Stade Français (2012-2017) puis par La Rochelle (2017-2021). Il n’a plus été aperçu sur les terrains depuis le 23 mars en raison de blessures mais devrait être sur le pré face à Lyon à 17h, au GGL Stadium.