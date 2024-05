Déjà présente lors du retour du rugby aux jeux Olympiques de Rio en 2016, avant de décrocher l’argent à Tokyo en 2021, Lina Guérin va faire son retour chez les Bleues lors de l’étape finale de Madrid ce week-end après avoir connu deux ans et demi de galères.

Comment vous abordez ce tournoi final. C’est une nouveauté sur le circuit mondial, avec un nouveau format et un titre de championne du monde en jeu ?

C’est une nouvelle approche effectivement. Mais nous avons toujours l’ambition de finir premières de poule quand nous commençons un tournoi donc on ne se soucie pas forcément de cette formule.

L’équipe de France féminine a toujours aimé ce genre d’événements, avec des médailles en Coupe du monde ou lors des Jeux de Tokyo. Est-ce un format qui vous convient même si la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont été impressionnantes cette saison ?

Effectivement, les formats coupe du monde, courts avec que des matchs couperets, où c’est marche ou crève, cela nous correspond bien. On aime bien et on s’en sort souvent très bien. J’espère que ce sera aussi le cas ce week-end à Madrid, mais aussi à Paris. Nous avons toujours répondu présentes sur les grosses compétitions. Je crois qu’il faut voir ce tournoi de Madrid comme une coupe du monde.

C’est aussi la dernière répétition avant les jeux Olympiques de Paris. Est-ce une pression supplémentaire ?

Tout à fait. Remporter ce tournoi, qui se dispute à deux heures de vol de Paris, marquerait les esprits puisque nous sommes à quelques semaines des jeux Olympiques. Il est certain que cette finale de Madrid apparaît comme une répétition générale.

C’est votre premier tournoi de la saison et vous n’aviez pas fait partie du groupe depuis longtemps. Que s’est-il passé ?

Je n’avais plus participé au circuit mondial depuis deux ans et demi. J’ai enchaîné les blessures, les rechutes, les galères médicales. Je me suis rompu un croisé. Le ménisque et le cartilage étaient aussi touchés. Le cartilage a mis énormément de temps à cicatriser. Cela m’a freiné pour revenir. Lors de ma reprise, le ménisque a de nouveau lâché. Enfin, alors que je devais enfin repartir sur un tournoi, je me suis cassé le nez et déchiré un mollet à deux jours d’intervalles. Là, tout va bien. Je suis contente maintenant d’avoir passé toutes ces tempêtes et d’être à Madrid aujourd’hui. Je prends tout ce qui vient.

Être présente à Madrid, est-ce déjà une victoire personnelle ?

Je suis très heureuse au regard de tout le chemin parcouru car on m’a dit, à un moment donné, que je ne pourrais plus jamais évoluer au haut niveau, que je ne pourrais plus courir comme avant. Avoir réussi à être là aujourd’hui, c’est vraiment chouette. C’est beaucoup de travail, beaucoup de mental car, je ne vais pas mentir, cela n’a pas été rose tous les jours. À un moment donné, je me suis dit : c’est bon j’arrête, j’en ai marre. Mais, il y a aussi toujours cette petite voix pour me dire que ça serait bien de pouvoir participer à un entraînement, de pouvoir regoûter une fois à un tournoi. J’ai pensé plus d’une fois à arrêter mais je pense que c’est un moyen de se protéger mentalement quand la possibilité de reprise est si loin. C’est une manière de se protéger pour éviter de connaître une nouvelle déception.

Quand avez-vous appris votre sélection ?

Nous avons fait un tournoi amical le week-end dernier avec les Fidji, les États-Unis et l’Irlande et le staff nous a annoncé le groupe pour Madrid le dimanche midi à la fin de ce tournoi. J’étais très contente. J’ai eu l’impression que je voyais le bout du tunnel après une longue et grosse tempête. J’espère que c’est derrière moi.

Avec la volonté de décrocher une sélection pour les JO de Paris…

J’ai hâte de retrouver la compétition. Maintenant, je sais aussi que je n’ai pas joué depuis deux ans et demi donc je suis aussi lucide. Le groupe s’est étoffé et tout le monde mérite sa place car les filles ont performé cette saison. Mais, il est évident que je vais tout faire pour essayer de faire partie de l’aventure. Tout le monde a progressé. Que ce soit l’ensemble des équipes présentes sur le circuit mais aussi au sein de l’équipe de France. Le niveau général de l’équipe a augmenté. J’ai très envie d’en faire partie, je vais tout faire pour et après on verra l’issue. Quoi qu’il arrive, j’arrêterai ma carrière après Paris. J’avais décidé depuis longtemps que ce serait ma dernière olympiade. Si ça peut se terminer sur les Jeux, ce serait extraordinaire, mais si ça se termine à Madrid, ça sera aussi très bien car c’est une belle victoire personnelle d’être là. Après, si nous pouvons remporter le titre de championnes du monde ce week-end, ce serait incroyable.

Revenir maintenant cela ne donne pas envie de faire une année supplémentaire ?

Non (rires). J’avais dit que j’arrêtais après la coupe du monde 2018. Je me suis dit la même chose après les Jeux de Tokyo en 2021. Là, c’est bon, je vais vraiment arrêter.