Peu avant que son équipe n’affronte Vannes en demi-finale, l’entraîneur de Béziers Pierre Caillet (42 ans) revit non sans émotion le quart-de-finale face à Brive, révèle où il est allé chercher son numéro 8 Pauta et évoque la récente folie s’étant emparée du territoire biterrois…

Quels souvenirs gardez-vous du dernier "quart-de-finale", disputé face à Brive à Raoul Barrière (33-31) ?

Cette atmosphère dans le stade, déjà : revoir une telle puissance autour de ce club m’a fait du bien. Et puis, il y a aussi ce dernier ballon du match, ces quatre minutes de temps de jeu et l’explosion de joie qui s’en est suivie. […] Moi, je suis ressorti de là totalement vidé. Quand tu es entraîneur, tu n’as aucun exutoire pendant le match ; tu ne craches pas toute la merde que tu as en toi. À la fin de la rencontre, j’ai donc rejoint mon bureau, j’ai soufflé cinq minutes et j’ai appelé mes parents… On bataille tellement, depuis trois ans…

Dès lors ?

Putain, j’ai pourtant envie que ça recommence ! Et très vite ! Parce qu’on a la capacité de le refaire, j’en suis convaincu. Historiquement, il y a une magie entre le club de Béziers et les phases finales. Il se passe toujours quelque chose pour l’ASBH, dans ces matchs-là. Moi, je crois en tout cas en ces trucs bizarres… (rires)

Vous évoquiez cette dernière action fantastique, survenue lors du quart-de-finale. Les supporters brivistes disent néanmoins qu’elle est peut-être entachée d’un en-avant…

J’ai revu les images mais je ne regarde pas la forme. Des en-avants pas sifflés, il y en aura toujours au rugby. Si t’es perdant, tu vas dire que cette dernière action est faussée. Si t’es gagnant, tu dis qu’elle est magnifique, magique. […] Sur ce match, Brive avait un style de jeu différent et que je respecte profondément. Mais à mes yeux, le rugby a gagné, tout simplement.

Il travaillait dans un abattoir en Australie

Au fil de cette saison, vous avez redonné vie à un bastion historique du rugby français. Comment le vivez-vous, au quotidien ?

Ce peuple biterrois, il est revenu. Depuis le début de saison, je reçois d’ailleurs énormément de témoignages de supporters. […] J’ai 42 ans, je suis un jeune manager et j’ai appris dans le dur. Avant cette saison, je m’étais toujours protégé de tout ça. Ces derniers mois, je me suis plus ouvert et ces échanges me font du bien, je crois.

Que vous disent les gens ?

Beaucoup se sont excusés, me disant : « Pierre, je n’avais pas confiance en toi ». C’est bon de l’entendre mais je n’entraîne pas pour être aimé. Je suis entraîneur parce que je suis rugby, voilà tout.

On ne dira pas que cette équipe de Béziers est faite de bric et de broc…

(Il coupe) Mais vous pouvez ! Après le Covid et le feuilleton émirati, on a mangé notre pain noir. On nous a trompés et on a galéré, derrière. Ça nous a même écartés les uns des autres. Quand j’ai pris l’équipe après cette histoire de rachat avorté, j’ai tout reconstruit, j’ai lancé des mecs du centre de formation que je connaissais depuis les Crabos. Je suis aussi allé chercher des potentiels, des revanchards comme John Madigan (deuxième ligne irlandais), Giorgi Akhaladze (pilier géorgien) ou Otonuku Pauta (numéro 8). Lui, je l’avais vu avec les moins de 20 ans tongiens en Coupe du monde, il y a quelques années. Il me faisait penser à Ardie Savea (le troisième ligne des All Blacks) et j’avais toujours voulu le prendre. Le jour où on est finalement allé le chercher, il travaillait dans un abattoir en Australie. C’est ce mix-là qui fait notre réussite, aujourd’hui.

Comment appréhendez-vous ce match à Vannes, chez l’une des deux plus grosses équipes du Pro D2 ?

Vannes est largement favori et historiquement, le premier et le deuxième (Provence et Vannes, N.D.L.R.) de la phase régulière se retrouvent souvent en finale. Mais j’ai dit aux joueurs que nous étions escortés par une bonne étoile. Des étoiles, on en a même onze au-dessus de la tête (le nombre de Boucliers de Brennus remportés dans l’histoire par l’ASBH, N.D.L.R.). J’y crois.

Tout le monde rêve d’un « access match » Montpellier-Béziers. Et vous ?

Moi ? Non. Moi, j’aimerais aller à Toulouse pour disputer la finale du Pro D2. Mon rêve, ce n’est pas de jouer Montpellier en barrages.