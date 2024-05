Avec des jeunes de son centre de formation ou des alentours, Grenoble a tenu la barre dans une saison agitée. Finalement, c’est avec cette jeunesse talentueuse qu’elle peut encore aspirer à un titre, avant que certains membres du noyau dur ne se dispersent loin de la place Grenette.

C’est à sa source que le FCG trouve son bien. Si l’effectif isérois compte quelques joueurs étrangers comme Sam Davies, Pierce Phillips, Talalelei Gray ou encore Giorgi Javakhia, de nombreux talents du cru ont eu l’occasion de s’y installer pleinement. Au point de se faire leur place dans les 23, et pour certains dans le XV de départ. C’était notamment le cas, par exemple, face à Dax lors du match de barrage pour la phase finale, quand Grenoble avait écrasé les Landais 58 à 10. En tout, ce sont douze joueurs passés par le centre de formation qui étaient inscrits sur la feuille de match. Barnabé Massa (20 ans), José Madeira (23), les frères Hugo (21) et Romain Trouilloud (23), Romain Fusier (24), Mathis Sarragallet (23), Nathan Farissier (23), Eli Eglaine (23), Thibault Martel (25), Max Clément (20) et Irakli Aptsiauri (21). Sans compter Antonin Berruyer, absent pour blessure, ou encore un Steeve Blanc-Mappaz (33 ans), capitaine infatigable et attaché plus que quiconque à son FCG.

Un autre Grenoblois pur-sang était aussi sur la pelouse : Régis Montagne, 23 ans. Propulsé par Stéphane Glas, il a progressivement trouvé ses marques au Stade des Alpes. De sa toute première licence au FCG en 2010, en passant par ses débuts professionnel lors de la saison 2019-2020, il est devenu le titulaire à droite de la première ligne et l’un des talents français au poste. Accompagné par des amis, des frères de jeu qu’il connaît depuis tout jeune, il raconte cette alchimie. « On se connaît pratiquement par cœur. C’est plus facile de trouver nos repères quand on est ensemble sur le terrain. On se comprend vite. Les moments difficiles, qu’on a connus cette année, passent mieux quand ce sont tes amis. On est tous de Grenoble ou d’à côté, il y a un noyau assez fort. » S’il partira la saison prochaine pour Clermont, le solide bonhomme (1,86 m pour 132 kg) ne veut pas se laisser submerger par les émotions et encore moins croire à une fin de saison ce jeudi.

"Je pense qu’on mouille forcément plus le maillot"

À Aix-en-Provence, ils voudront continuer à montrer cet attachement commun. Un lien qui s’illustre par le courage qu’on peut avoir pour l’autre, le travail effectué et le soutien aussi pour celui qu’on a vu grandir à ses côtés. « Contre Dax, il y a un moment où on prend un essai après un contre sur un dégagement d’Hugo Trouilloud. Après ça, on est six ou sept à aller le voir ensemble pour lui taper sur la tête et lui faire comprendre que ce n’est pas grave, qu’on va rattraper ça. C’est dans notre ADN, on se battra toujours les uns pour les autres. Si vous revoyez les images, c’est assez parlant, c’est une séquence forte. » Mais cette année, avant d’en arriver à cette orgie de rugby face à Dax ou même à ce finish haletant et heureux, Grenoble a galéré. Les points de retrait au classement, les mouvements du staff et l’impression par moments que le rêve de phase finale est trop grand, tant d’épreuves que le FCG a su surmonter avec ses gamins.

Hugo Trouilloud salué par ses coéquipiers lors du barrage contre Dax. Icon Sport - Romain Biard

Deuxième joueur le plus utilisé cette saison, Romain Trouilloud se montre reconnaissant. "C’est encore plus important de se battre pour le club qui nous a fait grandir, qui nous a donné sa confiance pour découvrir le monde professionnel. Je pense qu’on mouille forcément plus le maillot quand on vient du centre de formation." Sur la pelouse de Maurice-David, les Isérois n’envisagent pas autre chose qu’une suite à leur parcours dantesque. "Pour ceux qui vont partir, qui sont issus du club ou de la région, on veut se battre et aller chercher le maximum pour les récompenser de leur parcours et de leur implication au club. On veut aller chercher ce titre à Toulouse, qu’on n’a pas su prendre l’année dernière." Plus que deux matchs pour accéder à ce souhait…