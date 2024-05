Alors que l’avenir du BOPB, en coulisses, va se jouer d’ici peu face à l’A2R, les dirigeants du club basque continuent de façonner leur effectif pour la saison prochaine.

À quoi ressemblera l’effectif du Biarritz olympique la saison prochaine ? Si avant de quitter le club, Jean-Baptiste Aldigé avait réalisé plusieurs jolis coups, les nouveaux patrons du BO travaillent d’arrache-pied pour finaliser l’équipe rouge et blanche, dont l’avenir en coulisses se jouera d’ici peu.

Le gros chantier du recrutement du BO se situe au poste de pilier droit. Les dirigeants biarrots sont toujours à la recherche de renforts, Mohamed Haouas étant en partance pour Montpellier, alors que Lasha Tabidze et Alfie Petch ne seront pas prolongés. Ce dernier pourrait retourner en Angleterre, puisque Gloucester s’intéresse à lui. Pour les remplacer, le profil de Nikoloz Narmania plaît aux décideurs biarrots. Âgé de 23 ans, il évolue actuellement en Nationale, à Carcassonne, où il a posé ses valises en 2020.

Les nouveaux patrons du club basque sont également à la recherche d’un numéro cinq massif. Ils étudient plusieurs pistes. Une mène à Piula Faasalele. À 36 ans, l’actuel joueur du Stade toulousain ne serait pas contre une dernière aventure avant de raccrocher les crampons. Le BOPB n’est pas seul sur ce dossier, puisque le Stade Niçois, fraîchement promu en Pro D2, est aussi sur le coup.

Sur la Côte basque, alors qu’un huit est recherché pour remplacer Temo Matiu et Tornike Jalagonia, le nom de Kitione Kamikamica circule parmi les potentiels candidats. Des discussions ont eu lieu, aussi, entre les patrons biarrots et le staff de l’Aviron bayonnais pour envisager un prêt du troisième ligne Aitor Hourcade (qui a passé une partie de la saison à Bourgoin), mais rien n’est encore acté.

Dolhagaray, ça discute…

Au niveau des lignes arrières, la libération de Thibault Debaes est en très bonne voie, les dirigeants de Vannes étant désormais prêts à payer les indemnités nécessaires afin de casser le pré-contrat liant l’ancien palois à l’entité rouge et blanche. Pour rappel, les décideurs biarrots, en quête de son remplaçant, ont rencontré Enzo Selponi, il y a trois semaines.

Un contact concret existe, aussi, entre le demi d’ouverture de Bayonne, Thomas Dolhagaray, et le club rouge et blanc. Barré par Camille Lopez à l’Aviron et face à l’arrivée imminente de Joris Segonds, le jeune ouvreur (24 ans) veut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Bien que sous contrat avec Bayonne jusqu’en 2025, un prêt ou un transfert définitif, au BO, est à l’étude. Toujours en dix, Billy Searle est lié au BO jusqu’en 2026, mais il se murmure que l’ouvreur anglais est convoité par d’autres clubs.