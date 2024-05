Ils furent tous enthousiastes à l’idée d’ouvrir la boîte à souvenirs. Dix ans après la folle remontée en Top 14 de La Rochelle, 17 joueurs présents à la finale d’accession contre Agen et l’ancien entraîneur Fabrice Ribeyrolles ont accepté de revenir sur l’épopée qui a permis au Stade rochelais de retrouver la première division. Parole aux anciens guerriers de Deflandre.

Rassie Van Vuuren : "J’avais dit à Cobus : "C’est impossible de perdre aujourd’hui"

Ancien talonneur de La Rochelle ( 39 matchs, 2013-2015). Titulaire en finale contre Agen.

"C’est facile de me souvenir de cette année car ma fille est née en janvier 2014. Quatre mois plus tard, on remportait la finale.

Le plus spécial pour moi, c’était le groupe. Nous étions comme des frères. Le jour de la finale, avec Cobus Grobler nous aimions bien découvrir le terrain longtemps en avance, prendre un peu l’air, regarder le gazon. Et là, il y avait déjà 7 000 ou 8 000 Rochelais dans le stade qui chantaient et agitaient les drapeaux. J’avais dit à Cobus : "C’est impossible de perdre aujourd’hui." Et en effet, c’était pour nous.

Sur le retour, j’avais été surpris qu’on change de bus à La Rochelle pour un bus à impériale. Tout était prévu et je m’étais dit : "putain, ils ont eu confiance en nous." L’atmosphère avait été incroyable. La victoire, on peut dire qu’on l’a bien fêté. On a fait barbecue sur barbecue dans toutes les maisons, tous les pubs y sont passés, et on a même plongé dans le port !

10 ans après, rien n’a changé. On a créé un groupe WhatsApp avec tous les anciens car on va se réunir cet été pour célébrer la remontée. Ce club est spécial. J’ai pu discuter avec Ronan O’Gara il y a quelques semaines. Il me parlait de l’évolution, de ce qui a été fait ces dernières années. C’est pour ça que ce club restera très fort, car il continue à grandir. Je le répète à tout le monde. Il ne manque plus que le Bouclier (rires)."

L’impression que la ville était morte et qu’elle nous attendait sur le port

Christophe Lafoy : "Sur le moment, ça nous appartenait"

Ancien pilier de La Rochelle (73 matchs, 2011-2014). Titulaire en finale contre Agen.

"Dans ce groupe, ça vivait bien ! Les discours de Patrice Collazo ? C’était un peu à l’ancienne mais ça me plaisait. Ça me plaisait parce qu’il savait en jouer avec moi, et en plus ça fonctionnait. Je me souviens que notre mêlée avait été notre point fort sur toute la saison.

La fête sur le Vieux-Port ? Je n’ai pas fait partie des premiers couchers, mais je n’ai pas été aussi solide que Uini (rires).

Aujourd’hui, il y a la fierté d’avoir réussi à faire monter le club en Top 14 et d’avoir pu participer à son développement. Mais sur le moment, ça nous appartenait."

Zeno Kieft : "Une reconnaissance éternelle"

Ancien troisième ligne ( 119 matchs, 2010-2021). Titulaire en finale contre Agen.

"La finale contre Agen c’est le plus beau moment de ma carrière. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’ambiance au moment de sortir sur le terrain. Un choc. Une sensation très particulière, comme si j’avais pris une claque dans la gueule.

J’ai plein de souvenirs, la balade d’avant match où le groupe était serein, les "anciens" qui avaient parfaitement réussi à gérer les nerfs de l’équipe. Moi, je venais de monter avec l’équipe première et en plus, j’avais commencé à jouer qu’au milieu de la saison.

Zeno Kief aux côtés de Nicolas Djebaïli et Kevin Gourdon, faisait partie des jeunes du groupe dans cette finale d’accession. Midi Olympique

Je me souviens aussi de l’arrivée à La Rochelle. Il n’y avait personne sur la route jusqu’au moment d’arriver sur le port. J’avais l’impression que la ville était morte et qu’elle nous attendait sur le port.

Dix ans après, quand je regarde en arrière, je me dis que c’est quand même un truc de fou ce que j’ai pu vivre, moi le petit gars qui venait des Pays-Bas, formé au centre de formation et qui a pu accéder à ce niveau de professionnalisme. J’ai une reconnaissance éternelle envers les entraîneurs qui m’ont fait confiance, les dirigeants, et mes coéquipiers. Cette ville et ce club représentent beaucoup à mes yeux."

Fabien Fortassin : "À 31-3 en finale, mon cerveau m’abandonne et mon corps se met à me faire très mal"

Ancien demi d’ouverture (59 matchs, 2013-2016). Titulaire en finale contre Agen.

"Sur les phases finales, ce que j’ai le plus mal vécu personnellement, c’est qu’on jouait avec des nouveaux ballons, des ballons neufs spéciaux. Et quand on est buteur, des ballons neufs, c’est horrible parce qu’il faut "les faire". J’ai vécu deux semaines, je me rendais "malade" de savoir comment ils allaient être. La semaine de la demi-finale contre Pau, je m’arrange pour utiliser le plus possible les ballons que nous avions reçus. Je tape sur le goudron avec pendant des heures, je demande aux intendants de les passer à la machine à laver ! Et le jour J, on avait six ou sept ballons qui me convenaient, mais manque de chance au coup d’envoi, celui du match arrive en parachute à Deflandre et il est tout neuf !

Le premier souvenir que j’ai de la finale contre Agen, c’est le dimanche matin en me levant pour aller au petit-déjeuner, on commence à recevoir plein de messages et de vidéos de supporters déjà sur la route. Le péage est déjà plein, les voitures qui klaxonnent… On se dit que ça va être bouillant.

Personnellement, à partir de la mi-mars, je fonctionne un peu comme un joueur amateur. Je ne m’entraîne que deux fois par semaine, j’ai les adducteurs en feu. D’ailleurs, je me fais opérer la semaine qui suit la finale. À l’époque, je n’avais qu’une crainte : rater les phases finales. Contre Agen, à 31-3 en début de seconde période, je me dis que le travail est accompli. À partir de ce moment précis, mon cerveau m’abandonne et mon corps se met à me faire très mal. Je ne pouvais plus mettre un pied devant l’autre. Dans ma tête, c’était terminé.

Malgré des douleurs aux adducteurs, Fabien Fortassin avait tenu son rang face à Agen en finale d’accession. Midi Olympique

Pour être honnête, je n’avais pas imaginé que le club deviendrait de ce qu’il est aujourd’hui. Par contre, à la fin de la finale, je sais qu’on vient de changer la vie de pas mal de joueurs. Uini, par exemple, qui était suivi à l’époque par l’équipe de France, mais aussi Kevin (Gourdon), Loann (Goujon, blessé lors de la finale). On se doute que cette accession au Top 14 va leur faire passer un cap."

Ils s’amusaient à passer sous les tables pour mettre du ketchup et de la mayo sur nos claquettes

Thomas Soucaze : "Le stage à Arcachon, l’acte fondateur de la montée"

Ancien troisième ligne (147 matchs, 2008-2014). Remplaçant en finale contre Agen.

Un mois avant, on avait fait un stage à Arcachon. Avec les anciens, on s’était organisé une petite sortie bateau, qui devait être une journée pêche. Mais on s’était vite arrêté dans un bar et l’après-midi détente s’était bien passée (rires). Pour moi, je le vois comme l’acte fondateur de notre fin de saison. On a pu se redécouvrir dans ce stage, acter le fait qu’on était tous une bande de potes avec l’envie de bien conclure l’histoire ensemble. On s’était fait justement ce pacte, celui de ne pas se lâcher jusqu’à la finale.

La veille, les coachs avaient décidé que chaque joueur donnerait le maillot du match à un autre après tirage au sort. C’était un moment sympa, émouvant. Moi c’est Stéphane Clément qui me l’avait remis. Je me souviens, il m’avait fait une référence à la finale de 2010 contre Lyon où nous étions déjà remplaçants tous les deux. Il en restait quelques-uns de 2010, un peu les derniers des Mohicans (rires). La finale, c’était mon dernier match en pro. C’était particulier de terminer sur un tel match, mais avec le recul je me dis que je suis parti la tête haute et par la grande porte.

Sur la finale, je n’avais pas de pression, je savais que Kevin (Gourdon) allait jouer une grande partie du match. Il avait la caisse à l’époque. Mais c’était un soulagement de laisser le club à sa place. C’était pour nous, les anciens, nécessaire de partir en laissant le club au plus haut niveau."

Clément Marienval : "Quand je rentre contre Agen, je me dis que je vais encore être le chat noir"

Ancien trois-quarts (40 matchs, 2011-2014). Remplaçant en finale contre Agen.

J’ai plein d’anecdotes. À l’hôtel, par exemple, nous étions tous en claquettes à table, sur la pointe des pieds. Je me souviens de plusieurs joueurs comme Romain Sazy, Stéphane Clément, qui s’amusaient à passer sous les tables pour mettre du ketchup et de la mayo sur nos claquettes et quand on se relevait, je vous laisse imaginer… Bon, voilà, c’était un peu la déconne, l’ambiance était détendue, sereine même à la veille de la finale !

Personnellement, j’ai eu la chance de jouer plusieurs finales dans ma carrière et avant celle-ci, je les avais toutes perdues. Quand je remplace Fabien (Fortassin) en début de deuxième période, et que les Agenais reviennent progressivement au score, je me dis : "Putain, je n’ai jamais gagné une finale, je vais encore être le chat noir ce n’est pas possible."

J’ai d’autres souvenirs du match. Notamment de la fin de la rencontre. Arnaud Dorier était blessé mais il nous accompagnait. Il était porteur d’eau en finale, et il avait une petite caméra avec lui. Je me rappelle dans les dernières minutes il nous filmait en disant : "C’est bon les gars, c’est fini on a gagné !" Le match n’était même pas encore terminé.

Et puis le coup de sifflet final, la libération, le bonheur de partager ça avec les joueurs, le public, les milliers de supporters de La Rochelle.

Surtout, le plus fort pour moi pour tout dire, c’est que sans le savoir, je joue mon dernier match. Dans la foulée, je signe deux ans à Biarritz, mais blessé, je ne joue que 15 minutes contre Bayonne en amical et je me fais opérer. Cette finale est la dernière grande émotion que je vis, sans le savoir. Avec le recul, ces émotions-là, on ne peut plus jamais les revivre dans notre vie. Ça n’existe plus."

Arthur Cestaro : "La veille, j’utilise mes dons de voyance et je raconte à Charles le scénario de la finale"

Ancien arrière (49 matchs, 2009-2015). Titulaire en finale contre Agen.

"C’est mon plus beau souvenir de carrière. Je suis resté très attaché à ce club. Cette finale, pour moi, c’était comme un accomplissement. J’étais entouré de joueurs avec qui j’avais été formé au centre de formation, nous étions tous très proches avec Charles (Lagarde), Zeno (Kieft), Julien (Berger). J’avais ma famille à Chaban, il y avait cette vague jaune et noir impressionnante. Tous les ingrédients étaient réunis.

"C’est mon plus beau souvenir de carrière", se rappelle l’arrière rochelais Arthur Cestaro. Midi Olympique

Pour l’anecdote, la veille de la finale à l’hôtel, j’avais utilisé mes dons de voyance et j’avais raconté à Charles le scénario du match : on allait prendre le large assez rapidement, mais ils allaient revenir en deuxième période. C’est exactement ce qu’il s’est passé ! On avait fait pareil pour notre première finale ensemble avec les espoirs de France 7."

Nos copines ne nous ont pas vus pendant une semaine et demie !

Johan Wessels : "La ville avait fait la fête comme si on avait gagné la Coupe du monde"

Ancien troisième ligne (38 matchs, 2012-2014). Remplaçant contre Agen.

"Je n’ai pas vraiment de souvenirs précis du match, je me rappelle surtout du très long tunnel de Chaban-Delmas et des supporters qui chantaient et dansaient en agitant les drapeaux. J’ai su à ce moment-là que nous allions gagner. Je n’avais jamais vécu ça de toute ma vie.

Quand j’ai inscrit le dernier essai qui a finalement été refusé, ils m’ont tous sauté dessus. C’était la plus belle émotion de ma carrière.

Le soir, l’arrivée à La Rochelle, voir toute cette ville sur le port faire la fête comme si on avait gagné la Coupe du monde, c’était vraiment spécial."

Nicolas Djebaïli : "les Rochelais sont restés très attachés à cette période et à cette génération"

Ancien troisième ligne (307 matchs, 2001-2015). Titulaire contre Agen.

"On a eu cette cohésion entre les jeunes et les moins jeunes. Quand ça marche comme ça, c’est positif. Ils ont bien pris le relais et ils ont bien grandi.

Bordeaux, ça me rappelle de belles choses. Je connaissais parce qu’on avait joué la finale de Pro D2 2007 contre Dax, mais cette fois-ci, la fin fut différente. Sur la finale contre Agen, mais aussi sur la demie, tout s’est passé comme prévu. Ce n’est pas souvent dans le sport.

On a fait les cons, mais on a quand même montré qu’on avait le niveau. Et la génération a prouvé par la suite. Saz', Uini, Leps notamment mais aussi d’autres.

Aujourd’hui je le constate encore, les Rochelais sont restés très attachés à cette période et à cette génération."

Bobo, Sazy, Jacob et Djebaïli reviennent au vestiaire après l’échauffement en finale de Pro D2. Midi Olympique

Cobus Grobler : "J’étais blessé juste avant la finale. C’était un peu la surprise que je joue, même pour le public"

Ancien deuxième ligne (170 matchs, 2008-2015). Remplaçant en finale contre Agen.

"Déjà, je me rappelle, j’étais blessé juste avant la finale. Et c’était un peu la surprise que je joue, même pour le public présent à Chaban (rires).

Cobus Grobler et Levani Botia après la victoire contre Agen. Midi Olympique

La Rochelle est un club familial. Même encore aujourd’hui, ils sont venus deux fois vers chez moi en Afrique du Sud pour affronter les Stormers. J’ai pu discuter avec eux, et j’ai été très touché par la marque de respect à mon égard de Grégory Alldritt, qui est quand même un mec immense du rugby français. Parfois, quand tu arrêtes, tu deviens juste un autre ex-rugbyman pro et les gens peuvent vite t’oublier. Pas dans ce club. On se souvient que tu as beaucoup donné. Que tu as participé au développement du club.

C’est aussi grâce à Pierre Venayre, Vincent Merling et Robert Mohr qui sont là depuis des années. Je suis fier et un peu jaloux de ne pas faire partie de l’équipe actuelle (rires). Mon cœur sera toujours jaune et noir. Comme on dit, Rochelais un jour, Rochelais toujours !"

Quand ils ont gagné la première Coupe d’Europe, Kevin, Saz' et Uini m’ont dit : "toi tu montes sur le bus avec nous, c’est aussi ta Coupe d’Europe"

Charles Lagarde : "Nos copines ne nous ont pas vus pendant une semaine et demie !"

Ancien trois-quarts centre (32 matchs, 2007-2017). Titulaire contre Agen

La veille on avait regardé la finale de Champions Cup de Toulon. C’est drôle de se dire que quelques années plus tard, le Stade allait être 2 fois champion d’Europe.

À la fin du match, c’est la folie. Je ne sais plus où on est. On fait le tour du terrain, je me souviens de mon ex de l’époque qui m’avait dit : "tu ne m’as pas regardé une seconde pendant deux heures."

Je me retrouve rapidement sans crampons alors que j’avais à l’époque mes semelles orthopédiques dedans mais ils ont été balancés dans les tribunes. Au final je me dis : "Je m’en fous, je vais jouer Ma’a Nonu l’année prochaine". Je crois que je termine en slip avec mon maillot sous le bras.

Et sur le port c’est le délire. Les gens sont revenus de Bordeaux avec nous, c’est la nuit, tout le monde est un peu éméché. On traverse la foule, qu’on descend du bus devant la grosse horloge parce que la réception était en haut d’un restaurant mais il y avait la queue dans l’escalier parce que tout le monde voulait entrer. C’était irrationnel.

Moi j’étais en coloc avec Zeno (Kieft) et Jules (Le Bail) à l’époque, et je pense que nos copines elles ne nous ont pas vus pendant une semaine et demie.

Je ne suis pas né à La Rochelle mais je me considère comme un Rochelais. L’année dernière, j’étais avec des amis pour la finale contre Toulouse et j’ai mis quatre jours à m’en remettre… Ma copine actuelle qui ne m’a pas connu quand j’étais joueur m’a dit qu’elle ne m’avait jamais vu dans un état pareil !"

Damien Cler : "Je paierai pour le revivre"

Ancien ailier (81 matchs, 2011-2015) Titulaire et auteur d’un essai en finale contre Agen.

"Ce match est pour moi le plus beau de ma carrière. Je suis natif du Lot-et-Garonne et j’ai joué à Agen de mes 10 à mes 20 ans. Donc cette finale face au SUA était toute particulière pour moi.

La journée avait été mémorable. Je me souviens de l’arrivée au stade, de cette marée jaune et noir qui nous attendait. Pendant l’échauffement, j’avais pu croiser quelques regards avec des supporters agenais (j’en connaissais pas mal).

Et quand nous sommes entrés sur le terrain, et que j’ai vu les trois-quarts du stade jaune et noir, la sensation était incroyable. Je paierai pour le revivre."

Damien Cler avait vécu une finale particulière face à son ancien club, lui le natif du Lot-et-Garonne. Midi Olympique

Franck Jacob : "Quand ils ont gagné la première Coupe d’Europe, Kevin, Saz' et Uini m’ont dit : "toi tu montes sur le bus avec nous, c’est aussi ta Coupe d’Europe"

Ancien deuxième ligne (275 matchs, 2004-2014). Titulaire en finale contre Agen.

Deux ou trois mois avant la fin de saison, j’ai réuni tout le monde dans le vestiaire et je leur ai expliqué que je vivais mes derniers mois. Et là-dessus, je leur ai dit que je ferai tout pour ce club, pour ce groupe et qu’ils allaient vivre l’un des plus beaux trimestres de leur vie.

On était pro" mais on était aussi incontrôlables. Avec Kiki Lafoy, Uini, Christophe en première ligne, il y avait des séances de mêlée où on utilisait un pot de vaseline entier par entraînement !

Quand il y a le coup de sifflet final, je suis envahi par beaucoup d’émotions. Il y a plein de choses qui remontent, de la joie, pour le club, mais aussi parce que c’est mon dernier match. Ma famille est présente, mes amis, mes enfants sont aussi au stade.

Ce groupe était extraordinaire. La preuve, quand ils ont gagné la première Coupe d’Europe en 2022, j’étais sur le Vieux-Port et quand ils m’ont croisé ils ont fait arrêter le bus. Kevin, Saz' et Uini m’ont dit : "toi, tu montes sur le bus avec nous, c’est aussi ta Coupe d’Europe".

Aujourd’hui je suis responsable logistique chez Leroy Merlin à La Rochelle et ce qui est drôle, c’est que quand je croise des clients, ils pensent que je suis toujours en activité. Ils me disent : "ça a été compliqué ce week-end, mais félicitations, continuez comme ça".

Gourdon : "On s’est rendu compte qu’on pouvait grandir avec le Stade rochelais"

Ancien troisième ligne (221 matchs, 2012-2022). Titulaire contre Agen.

"J’avais à mes côtés un paquet d’avants extraordinaire. Djebaïli et Sazy pour les rucks, une première ligne qui avançait sur chaque mêlée, moi je jouais dans un fauteuil, c’était facile d’être à l’aise.

Cette finale, c’est tout ce qu’on aime dans le rugby. Il faisait beau, il y avait ce doux parfum des phases finales, il y avait du monde, de la ferveur. Le stade était magnifique. Et puis le match était dingue. On avait perdu deux fois contre eux dans la saison, et Patrice (Collazo) nous avait prévenus en nous disant que les Agenais devaient être persuadés de nous "taper". Donc, qu’il y avait un coup à jouer…

Kevin Gourdon en finale de Pro D2 face à Agen. Midi Olympique

Uini Atonio nous a dit que si vous ne montiez pas en Top 14 cette année-là, son avenir au club aurait sans doute été différent. Vous confirmez aussi ?"

C’est vrai. Pour une fois qu’il ne raconte pas des saucisses le gros (rires). Peut-être que si l’évolution du Stade avait été différente, la nôtre l’aurait aussi été. On ne le saura jamais. On a tout connu avec le Stade. Le fait de progresser de saison en saison ça nous a permis d’être sereins sur ce qu’on voulait faire de nos carrières. On s’est rendu compte qu’on pouvait grandir avec le Stade rochelais, performer, et atteindre nos objectifs personnels.

J’ai passé 10 ans de ma vie d’adulte à La Rochelle. Pour moi, je suis Rochelais, même si une partie de mon cœur sera toujours en Ardèche. J’ai grandi et j’ai évolué en tant qu’homme au Stade rochelais. Quand la fin de ma carrière est arrivée et qu’on m’a dit : "que veux-tu faire ?", je ne me voyais pas partir d’ici."

Fabrice Ribeyrolles : "Une fierté d’avoir participé à l’histoire de ce club"

Ancien entraîneur du Stade rochelais (2011-2015).

"C’est une fierté d’avoir participé à l’histoire de ce club porté par un président historique et respecté du rugby français, qui était déjà grand quand nous étions arrivés. En 2011, Vincent Merling nous avait donné la mission de remonter. Au coup de sifflet final contre Agen, je suis heureux de la victoire et surtout du travail accompli.

Avec Patrice, on avait des rôles bien définis. Il était plus sur l’état d’esprit, le combat, la préparation mentale et moi dans la partie rugby avec les leaders de jeu et la préparation logistique. Je pense que le duo fonctionnait parce qu’on faisait tout ensemble, main dans la main."