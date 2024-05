Le Top 14 fait son retour ce week-end. Mais dans viàMidol - Des Mauls et Débats, avant d'évoquer l'avant dernière journée de championnat, on revient forcément sur le sacre de Toulouse en Champions Cup. On évoquera, aussi, les demi-finales de Pro D2 en se demandant ce qui peut empêcher Provence et Vannes de s'affronter en finale.

Provence Rugby affronte Grenoble et Vannes reçoit Béziers lors des demi-finales de Pro D2. Dans viàMidol – Des Mauls et Débats, on évoque le dernier carré de la ProD2 et ces deux affiches très alléchantes. On revient aussi sur le sacre de Toulouse en finale de Champions Cup face au Leinster, avant d'évoquer le barrage entre Montauban et Narbonne pour une place en Pro D2. Enfin, pour le retour du championnat, un focus sera fait sur les affiches Racing - Pau et Toulon - Clermont, véritables 8e de finales avant l'heure. Le programme L'info de la semaine : Champions Cup : Et de 6 pour le Stade toulousain ! Le débat du jour : Pro D2 - Provence et Vannes les favoris légitimes des demi-finales ? Focus : Narbonne - Montauban : Le premier access match Pronos : Racing - Pau / Toulon - Clermont : Des 8e de finale avant l'heure ?