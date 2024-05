La Champions Cup a sorti l'équipe type de la finale entre le Leinster et Toulouse. Et les quinze joueurs sélectionnés sont toulousains !

Chaque semaine après les différentes phases de la compétition, la Champions Cup dévoile son équipe de la semaine. Ce mercredi, le compte officiel de l'organisateur de la compétition reine des clubs a donc sorti, avec son partenaire Heineken, sa "team of the week", en fonction des statistiques relevées par Oval Insights. La particularité de cette sélection ? C'est qu'elle est constituée uniquement de joueurs toulousains. On retrouve en effet le XV de départ du Stade toulousain dans sa totalité.

Bien que le Stade toulousain ait été sacré au bout du compte, il est en effet difficile de justifier une telle domination individuelle, à chaque poste, alors que le match fut serré au point d'aller jusqu'aux prolongations. D'autre part, on peut penser à la tenue de la mêlée fermée, qui fut plutôt en faveur des Irlandais, et aux statistiques individuelles. Celles-ci montrent les évidences que sont les performances de Jack Willis (30 plaquages !), Blair Kinghorn (111 mètres parcourus, 2e meilleur total) ou encore Antoine Dupont (deuxième meilleur porteur, meilleur casseur de plaquages et plus grand nombre de jeux au pied). Mais celles-ci soulignent aussi que Hugo Keenan fut le meilleur porteur de ce match (18 ballons), James Ryan et Joe McCarthy les cibles privilégiées en touche (7 et 5 ballons captés), James Lowe le joueur qui a le plus avancé sur le terrain (115 mètres) ou encore que Robbie Henshaw (5) et Caelan Doris (4) ont battu le plus de défenseurs, derrière Dupont. C'est là tout le paradoxe des statistiques dans le rugby et l'importance qu'on leur donne...