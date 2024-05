Julien Laïrle s'est exprimé avant la rencontre bouillante qui s'annonce entre Clermont et Toulon, dimanche à Mayol. L'entraîneur de la défense auvergnate espère notamment que ses joueurs régleront certaines absences qui leur avaient fait défaut contre Castres.

Julien, avant d’aborder la rencontre à Toulon l’infirmerie s’est fortement vidée. Comment profitez-vous de cette situation ?

Effectivement, on a eu pas mal de retours donc c’est une bonne chose pour la fin de saison ! Depuis le match de Castres, la semaine de repos nous a permis de réintégrer des blessés et d’améliorer le niveau de l’équipe. Cela crée de l’émulation à tous les postes donc c’est positif ! Étienne Falgoux fait partie de ces retours, la semaine off lui a fait du bien parce qu’il a pu travailler individuellement pour revenir à son niveau. Comme Fritz Lee ou George Moala, il monte en puissance !

A quoi attribuez-vous la bonne dynamique de vos joueurs ?

C’est un championnat particulier on le sait ! Mais je pense que la dynamique est venue de la Challenge Cup avec la phase finale contre les Cheetahs et l’Ulster. Le fait de gagner ces matchs-là nous a remis de la dynamique après les déceptions des matchs contre Oyonnax et La Rochelle. On a également rentré tout le monde, y compris des leaders comme Fritz Lee. Et dernière chose, des faits de matchs nous ont souri à l’inverse du début de saison !

Fritz Lee est un des leaders de l'ASM Icon Sport - Icon Sport

Le top 6 redevient-il un objectif ?

On sait que même si nous ne maîtrisons pas la situation, on peut se donner les moyens d’aller chercher cette qualification et cela passe par un bon match à Toulon. Ce sera extrêmement difficile parce qu’ils jouent le top 4 mais on sait que chaque match peut nous ouvrir la porte du top 8 et on verra ensuite. Mais cela met de l’excitation parce qu’il y a quelque chose à jouer cela crée quelque chose ! Cela n’efface pas les regrets des matchs précédents, avec des si on refait le monde… Cap sur Toulon.

Face à une équipe du calibre du RCT, il est presque vital de monter le curseur à tous les niveaux…

Exactement ! Ils sont difficiles à manœuvrer, ce sera leur dernier match à domicile avec un Mayol très chaud. Il faudra appréhender le contexte. C’est un match de phase finale. On marque beaucoup de points mais on en prend aussi beaucoup donc la défense devra être au niveau.

Depuis votre arrivée en Auvergne, comment avez-vous vu l’évolution de la défense clermontoise ?

On a encore du travail sur les absences à l’image de l’essai de Castres qui part de leurs vingt-deux mètres, et sur le jeu de transition. Mentalement on se déconnecte et cela nous coûte des points trop souvent et il faudra évoluer dans ce secteur-là face à cette équipe de facteurs X.

Repensez-vous au match aller, où Toulon s’était imposé au Michelin ?

Forcément, même si le match a eu lieu il y a quelques temps. La dynamique est différente aujourd’hui on se concentre évidemment sur nous avant de penser au RCT.

Depuis quelques matchs vous êtes beaucoup plus solides dans les vingt dernières minutes. Comment expliquez-vous cette évolution positive ?

C’est une prise de conscience des joueurs et de la montée en régime de notre banc de touche. En fin de match, les remplaçants amènent l’état d’esprit, à l’image de l’entrée de Benjamin Urdapilleta à Perpignan qui avait apporté beaucoup de sérénité. Il n’y a jamais une solution miracle mais il y a une énergie positive. Le fait qu’on ait tout l’effectif à disposition ou presque nous amène ces performances sur les fins de match.

A lire aussi : Vidéo. Top 14 - "Je sais qu'il a les boules, je suis content", se marre Léon Darricarrère, au sujet de son père David

Comment avez-vous géré cette semaine de coupure ?

Avant cette semaine de repos, on n’avait pas eu de coupure puisqu’on avait joué les matchs de phase finale de la Challenge Cup. D’autant qu’on les a joués à 13h30 quand il faisait très chaud, cela nous a coûté beaucoup d’énergie. Donc l’effectif avait besoin d’être régénéré. Les joueurs ont été remis au niveau en début de semaine et ont pu s’oxygéner sur la fin de semaine.

Grâce à vos derniers résultats vous avez mis en appétit les supporters clermontois. Allez-vous continuer de les alimenter ?

À Clermont, les supporters nous alimentent quand on voit leur investissement ! On joue beaucoup de matchs pour eux parce qu’ils nous donnent une énergie incroyable et ils nous transportent. Au Stade français, je me rappelle notamment que nos supporters avaient fait plus de bruit que les Parisiens, c’est fort !