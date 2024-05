Dans un communiqué, les Peynes de l’USAP, groupe de supporters des Sang et Or ont tenu à condamner les incidents qui ont eu lieu lors de la rencontre contre Clermont à AImé-Giral, lors de la 23ème journée. Avant de faire un appel au don pour aider le club à payer l’amende reçue pour ces mêmes troubles.

"Nous condamnons fermement ce geste, les insultes et ces attitudes, de quelques brebis égarées, qui ne nous ressemblent pas, et très loin des valeurs du rugby que nous prônons". Les Penyes de l’USAP ont été clairs, les incidents survenus lors de la rencontre contre l’ASM, où Monsieur Rozier avait été la cible de certains supporters sang et or, ne sont le fait que de certains et ne représentent pas l’ensemble des supporters de l’USAP. Franck Azéma, le manager de l’équipe, avait déjà condamné ces comportements.

Un appel au don

Le club avait été condamné à une amende de 15 000 euros par la LNR pour des "troubles causés dans l’enceinte sportive". Mais le groupe de supporters usapiste qui voit son équipe réussir une très belle saison et ne souhaite pas que cette dernière ne soit freinée pour des raisons financières a décidé de se mobiliser pour aider le club à payer cette amende. "Chaque personne pourra déposer le don qu’il souhaite pour permettre le règlement de l’amende par l’USAP. Si chacun des 14 577 supporters, verse 1€ ou 2€, l’intégralité de l’amende pourra être honorée". Les Perpignanais auront donc des urnes à leur disposition lors de la réception de l’UBB (ce samedi 1er juin à 17h00) pour participer à ce don et ainsi aider leur club.