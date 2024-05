Le promu oyonnaxien pourrait officialiser son retour en Pro D2 dès ce week-end. Alors que les Oyomen reçoivent Bayonne, le MHR jouera contre Lyon, ces deux rencontres pourraient donc condamner Oyonnax..

Il va aujourd’hui sans dire que les Oyomen n’ont plus leur destin entre leurs mains. La 25e et avant dernière journée de championnat a même de grande chance d’officialiser leur descente. Pour eux, le calcul est simple et il commencera dans l’Hérault, où Montpellier, 13e, reçoit le Lou qui n’a plus rien à jouer. Avec 10 points d’avance sur leur poursuivant, il suffira d’un seul petit point pris par le MHR pour envoyer Oyonnax en Pro D2.

Victoire bonifiée obligatoire

Si les hommes de Patrice Collazo venaient à connaître une septième déconvenue de suite, contre des Lyonnais qui viennent simplement pour bien finir leur saison, Oyonnax devra dans le même temps s’imposer contre Bayonne. Si les Basques n’ont, eux non plus, plus rien à jouer dans cette fin de championnat, les Aindinois doivent en plus s’emparer du point de bonus offensif. Ainsi, seuls cinq points les sépareraient du MHR avant la dernière journée où ils devraient réaliser pareil exploit. Autant dire que si la mission semble déjà improbable pour la 25e journée, le répéter une seconde fois relèverait de l’impossible.

Oyonnax relégué si…

- Montpellier gagne ou prend un point face à Lyon

- Oyonnax ne gagne pas avec le point de bonus offensif contre Bayonne.