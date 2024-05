Vainqueurs d’Oyonnax, les Varois sont à un succès d’une qualification pour la phase finale, une première depuis 2018. Et pour cet événement, Mignoni va pouvoir quasiment compter sur l’entièreté de son effectif.

À Toulon, il est aisé de voir quand tout roule comme sur des roulettes. Chaque semaine, depuis le retour de Mignoni, un entraînement de début de semaine est ouvert au public. Voilà plusieurs semaines durant que plusieurs centaines de supporters varois se massent à la main courante pour voir déambuler la bande à Baubigny tout en chassant autographes et selfies. Un autre indicateur ne trompe pas : plus d’une semaine avec la réception de Clermont (dimanche 2 juin à 18h), Mayol est déjà à guichets fermés pour ce sommet "vintage". Cette situation était impensable il y a encore quelques mois, dans un mois de décembre long comme le Faron, où Mayol était boudé et le Campus déserté.

Dans une saison en mode montagnes russes, les Méditerranéens espèrent rouler vers l’acmé, le 28 juin prochain, à l’Orange Vélodrome, tout proche de la maison. Et si certains commencent à rêver, Mignoni et son staff veillent à ramener tous les éléments sur terre. Vendredi, à l’entraînement, les Rouge et Noir ont, selon certains habitués, eu la séance la plus difficile depuis un bon bout de temps : avec des séquences pouvant aller jusqu’à 2 minutes, ils ont frôlé les 38 minutes de temps de jeu effectif. Dans une période étrange, où les journées de Top 14 sont situées entre les phases finales des coupes de clubs, les corps ont été poussés à proximité de la rupture. Ce ne sont pas les éléments victimes de crampes qui diront le contraire. Après avoir souffert, le groupe s’est octroyé un moment de détente au large de Giens, en louant un voilier. Des activités en commun qui prouvent la bonne entente globale au sein de l’effectif.

Abadie a repris la course, Isa et Paia’aua disponibles

Engagé dans une belle série (six succès sur les huit derniers matchs), Toulon s’est aussi mis dans le rouge pour une raison bien précise. Au-delà du plan comptable, les dernières sorties n’ont pas été abouties notamment dans le domaine offensif. Le secteur sportif a bien l’intention de soigner la manière lors des prochains rendez-vous dans l’espoir d’arriver avec de plus amples certitudes à l’heure de la phase finale. Mignoni ne s’en est d’ailleurs pas caché après la victoire dans l’Ain face à Oyonnax (17-27) : "On s’est mis en position pour avoir notre destin en main sur le prochain match et ça faisait longtemps que ça n’était pas arrivé. On va se préparer pour être bien meilleur que ce que l’on a été, je l’espère. J’ai confiance en mon groupe. Il faut rester positif."

Cette positivité émane aussi de l’infirmerie. Tous les rugbymen le savent, l’odeur du printemps donne souvent l’envie de revenir plus tôt que les diagnostics. Victime d’une déchirure à un mollet, Esteban Abadie a déjà repris le footing à faible intensité. Le troisième ligne, véritable homme de base (17 apparitions), se testera cette semaine. Néanmoins, il devrait être trop juste pour la réception de Clermont. En revanche, Facundo Isa (cuisse) et Duncan Paia’aua (mollet) ont repris l’entraînement d’une manière normale. Fainga’anuku, ménagé lors du dernier match à la suite d’une alerte à la cuisse, est freiné par son staff alors qu’il souhaite reprendre la compétition le plus rapidement possible. Mignoni va devoir se creuser les méninges et cela tombe bien : il ne demandait que ça.