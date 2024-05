Provence Rugby joue une demi-finale de prestige, ce vendredi face à Grenoble, dans son antre de Maurice-David. Avant cette rencontre décisive, le manager des Aixois Mauricio Reggiardo est revenu sur les temps forts qui ont rythmé la saison d’une formation qui n’a jamais quitté le podium.

1. Un début de saison canon et une remontée prometteuse face à Nevers

On a su prouver qu’on n’allait rien lâcher

Les Aixois avaient parfaitement débuté cette saison 2023-2024. Deux victoires, face à Dax d’abord puis face à Agen, où ils avaient inscrit 88 points sur les deux rencontres (44 et 44) pour prendre la tête du championnat. Mais ce que le manager de Provence Rugby Mauricio Reggiardo souhaite garder en tête sur ce début de saison, c’est cette folle remontée face à Nevers à domicile, où les Aixois ont montré que, même bousculés, ils avaient les moyens de renverser des montagnes : "Je pense d’abord à cette victoire face à Nevers, à la maison. On est mené 24 à 6 et on a su remonter cet écart important pour s’imposer (37-34). On s’était promis des choses avant la rencontre et on a su prouver qu’on n’allait rien lâcher. C’est le premier temps fort. Ça a permis de nous lancer."

2. Un succès à l’extérieur important à Valence Romans

On a réussi à ne pas laisser partir Vannes seul devant

Lors de la 9e journée de championnat, les coéquipiers de Léo Drouet s’étaient imposés sur la pelouse de Valence Romans sur le score de 24-15. Les Valentinois n’avaient encore jamais été battus à domicile cette saison. Une rencontre qui pourrait paraître anodine vu les nombreuses victoires de prestiges glanées par Provence Rugby, mais qui a beaucoup compté dans la saison aixoise : "C’est une victoire importante dans notre saison. Réussir à gagner à Valence avec un contenu qui était plutôt bon ça a montré l’état d’esprit des joueurs. Valence n’a perdu que trois fois je crois à domicile cette saison donc c’était vraiment une bonne chose de s’imposer là-bas. Les saisons précédentes, Vannes partait seul devant, on a réussi à ne pas les laisser faire grâce à ces victoires à l’extérieur."

A lire aussi : Pro D2 – Cadors en approche, jeunesse prometteuse... Provence Rugby s'est taillé pour le Top 14

3. La claque à Grenoble puis la marche en avant

On avait envie de montrer un autre visage

Alors que le chassé-croisé avec Vannes commençait, les Aixois avaient justement réussi à s’imposer face à leur adversaire breton, 27-17, lors de la 13e journée, dans une rencontre décisive pour la suite de la saison. Mais deux journées plus tard, ils s’étaient lourdement inclinés sur la pelouse de Grenoble (45-10). Un moment fort de la saison, puisqu’ils avaient réussi par la suite à se remobiliser pour décrocher deux succès probants, nous explique le manager provençal : "Après le match face à Vannes, on en avait pris 45 face à Grenoble donc forcément on avait envie de montrer un autre visage. Il y a d’abord eu un bonus offensif face à Dax (et une large victoire 54-26) qui revenait plutôt bien et qui nous a permis de reprendre de la confiance et puis derrière cette victoire sur la pelouse de Béziers qui a été vraiment importante pour la suite de la saison." Face à Béziers, c’est un essai de Finau à la dernière minute qui avait permis à Provence Rugby de l’emporter. Un succès à l’extérieur décisif arraché dans les ultimes instants de la rencontre, preuve de l’abnégation des Aixois.

4. Une victoire décisive à Aurillac

Après ce succès on a vraiment pu penser au top 2

Par la suite, les Aixois ont connu un coup de moins bien. Deux victoires seulement en cinq rencontres qui les ont fait tomber dans une moins bonne dynamique. Forcément, il fallait un déclencheur, une victoire qui aurait permis à Provence Rugby de réellement enclencher son sprint final vers son objectif de qualification dans le top 6. "La victoire que je retiens après celle à Béziers, c’est le succès à Aurillac (20-24). On a pu gagner là-bas et c’est ce qui a fait basculer cette saison. Avant ça, on était plus sur un objectif de top 6 et après ce succès on a vraiment pu penser au top 2. Un des grands changements de cette saison, c’est que même dans les moments difficiles, on n’a jamais paniqué et on a su trouver les ressources pour réussir à se sortir de ces situations" affirme Reggiardo. Un succès, comme à Valence, déclencheur. En effet, après cette victoire, les Aixois ont terminé la saison en boulet de canon avec six victoires sur leurs sept derniers matchs.

5. Le succès de tout un groupe face à Biarritz

On peut compter sur un effectif élargi

S’il ne fut pas le plus beau des succès de la saison de Provence Rugby, ce match à Biarritz a permis aux Provençaux de prendre la tête du championnat aux dépens de Vannes, à une petite journée de la fin. Avec une équipe quelque peu remaniée, les Aixois se sont imposés 27-16. En évoquant ce match, Mauricio Reggiardo souhaite retenir la largeur de son effectif : "Évidemment on a joué un Biarritz qui était dans de mauvaises conditions. Je ne crois pas que ce fut la victoire la plus importante mais elle a cependant montré qu’on peut compter sur un effectif élargi. On a fait jouer de nombreux joueurs qui n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Deux d’entre eux ont d’ailleurs marqué, Adrian Sanday et Sione Tui".