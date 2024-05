Provence Rugby a annoncé la prolongation de l’intégralité de son staff. Ainsi, Mauricio Reggiardo mais aussi ses adjoints resteront du côté d’Aix la saison prochaine.

Provence mise sur la continuité, après de nombreuses prolongations mais aussi quelques recrues de renoms, l’équipe aixoise a annoncé avoir sécurisé son entraîneur Mauricio Reggiardo ainsi que de son staff technique. Les contrats du manager général et Julien Dupuy (trois-quarts) courent jusqu’à l’été 2025, ceux des entraîneurs Jacques Delmas (avants, un an) , Rémy Ladauge (défense, deux ans) ainsi que celui de Gareth Adamson (préparation physique, un an) ont été donc prolongés pour la future saison.

Ce jeudi, l’équipe de l’entraîneur argentin disputera une demi-finale de Pro D2 face à Grenoble à Maurice-David pour se donner le droit de jouer une finale de Pro D2 et surtout de rêver à une montée en Top 14. Un championnat que Reggiardo connaît bien pour y avoir coaché Agen et Castres.