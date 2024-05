Provence Rugby, qui joue une demi-finale de Pro D2 ce jeudi contre Grenoble, espère bien monter dans l’élite. Un défi pour lequel le club aixois s’est préparé en faisant signer des grands noms, mais aussi en sécurisant ses jeunes pépites. C'est l'heure d'assumer ces ambitions.

Mauricio Reggardio était venu pour cette montée en Top 14 après laquelle Provence Rugby court depuis plusieurs années. L’Argentin a enfin l’occasion d’y parvenir. Il a mené les Aixois en demi-finale de Pro D2 après une excellente saison terminée à la première place. C’est bien simple, ça sera la première phase finale du club depuis sa montée en Pro D2 en 2018. Mais cette année, l’équipe s’est donnée les chances d’une montée en Top 14 historique et surtout, s’ils y parviennent, d’y rester.

Place aux grands noms

Tôt dans la saison, de nombreux transferts avaient été annoncés. Des joueurs qui connaissent le Top 14, comme le troisième ligne de Biarritz et international géorgien Tornike Jalagonia, mais aussi les deux ouvreurs Jules Soulan (Oyonnax) et le baroudeur de l’élite français Jules Plisson (Stade français, la Rochelle, Clermont). Mais parmi tous les noms des recrues -où l’on trouve aussi Ian Boubila le jeune talonneur toulousain qui viendra en prêt- un patronyme a plus marqué que les autres. Véritable star internationale, George North portera les couleurs de Provence Rugby l’an prochain. "Ma famille et moi sommes très excités de rejoindre Provence Rugby à partir de la saison prochaine. J’ai vraiment hâte de rencontrer tout le monde et de commencer une incroyable aventure en Provence. À bientôt à Maurice-David ! ", avait confié le centre gallois lors de l’officialisation de sa venue.

Autant dire que tout ce beau monde n’est pas venu seulement profiter du soleil et des belles conditions aixoises. Le club possède aujourd’hui un centre d’entraînement digne des meilleures écuries du ghotta français et se donne les moyens de ses ambitions. Mais pour autant, la direction n’a pas souhaité tout miser sur le recrutement de noms clinquants, elle s’appuie aussi sur ses jeunes joueurs formés au club.

Prolongations en pagaille

Le champion du monde moins de 20 ans Léo Drouet a par exemple été sécurisé, tout comme le deuxième ligne Charly Gambini, lui aussi international chez les Bleuets. D’autres cadres ont eux aussi prolongé leur bail, à l’image du pilier allemand Julius Nostadt notamment passé par Castres. L’ouvreur qui a passé sept années dans le club des Wasps Jimmy Gopperth continuera donc, tout comme Adrien Lapègue (25 ans) qui a connu la première division sous les couleurs du Stade français. D’autres noms comme le trois-quart polyvalent Bainivalu passé par Toulouse ou le centre Inga Finau (10 essais cette saison) resteront eux aussi à Provence pour les années à venir.

Charly Gambini sous les couleurs aixoises. Icon Sport - Johnny Fidelin

Pour rêver plus grand, les Aixois doivent déjà venir à bout de Grenoble ce jeudi. Si les Isérois se sont récemment inclinés sur la pelouse de Maurice-David, ils ont depuis brillamment passé l’épreuve du barrage face à Dax et cette demi-finale n’aura pas la même saveur, tout le monde est prévenu. Le livre de Provence Rugby n'en est qu'à sa préface, Mauricio Reggiardio et ses troupes peuvent aujourd’hui en écrire les plus belles pages.