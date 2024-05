Alors que les deux projets de reprise existaient jusqu’ici de façon parallèle, il se pourrait que celui mené d’un côté par Romain Détré et l’autre, incarné par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, fusionnent afin de passer le cap de l’Autorité de Régulation du Rugby. Biarritz va-t-il se sauver ?

C’est le 4 juin, soit mardi prochain, que l’Autorité de Régulation du Rugby délivrera ou pas au BOPB le droit de participer à la saison 2024-2025 de Pro D2. Pour rappel, le gendarme financier du rugby professionnel, après avoir reçu des lettres de caution de la part de différents entrepreneurs, attend désormais des nouveaux propriétaires du club basque (Shaun Hegarty, Flip van der Merwe et Marc Baget) qu’ils versent dans un premier temps un million d’euros afin de solder la saison en cours, avant de virer 3 millions d’euros pour garantir l’exercice qui suivra. "Nous ne sommes pas inquiets, nous confiait mardi matin une source proche du dossier. Nous sommes en train de réunir les fonds et A2R aura l’argent le 4 juin prochain." Mais qui va payer, au juste ? Pour l’heure, persistent aujourd’hui deux investisseurs majeurs, à savoir l’homme d’affaires limougeaud Romain Détré, présenté à Shaun Hegarty par maître Arnaud Dubois (un avocat promis à prendre la présidence de l’entité basque) et le milliardaire normand Pierre-Edouard Stérin, arrivé dans le projet de reprise par l’intermédiaire de la maire de Biarritz, Maïder Arosteguy. À ce titre, celle-ci nous avait indiqué il y a peu : "C’est en effet la mairie qui a convaincu M. Stérin, via son ami Pierre Fraidenraich (un homme de médias, N.D.L.R.), de rejoindre le projet. Nos relations datent de plusieurs mois déjà. On avait à l’origine été contacté par M. Fraidenraich, qui travaille avec M. Stérin."

En cas de relégation, Montauban et Rouen sont à l’affût…

Au départ, le projet incarné par Détré devait se suffire à lui-même mais il semblerait que l’homme d’affaires, propriétaire de multiples écuries de chevaux, ne puisse pas débloquer aussi rapidement que ne le souhaite l’Autorité de Régulation du Rugby les 4 millions d’euros dont on parlait plus haut. De fait ? "On est en train de voir si nous pouvons organiser un beau mariage", nous confiait mercredi midi une autre source.

Comprenez par là que Romain Détré, qui avait jusqu’ici refusé l’idée de partager le club avec Pierre-Edouard Stérin, aurait récemment fait évoluer sa pensée originelle et selon nos informations, l’homme ayant déjà voulu en juin dernier racheter le BOPB et le richissime créateur de la "Smart Box" pourraient s’allier dans les heures à venir afin de rassurer les instances du rugby français et la centaine de salariés que compte aujourd’hui le club basque. Si Pierre-Edouard Stérin, qui apprécie le rugby mais n’en est pas non plus un mordu, est toujours dans l’entourage du club, c’est aussi parce que des possibilités d’investissement (immobilier ?) existent pour lui et son groupe, sur la Côte basque. Dans la mesure où le milliardaire (il est la 104e fortune française) joigne bientôt les fonds à la promesse initiale, le BOPB regarderait alors l’avenir de façon plus que sereine. Dans le cas contraire, le club biarrot pourrait très bien être rétrogradé en division inférieure, laissant Rouen ou Montauban prendre sa place dans le prochain championnat de Pro D2.