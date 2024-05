Alors que la retraite approche, un joueur phare et célèbre du rugby mondial aura marqué les esprits des amoureux du rugby dans sa forme brute. Un certain Simon Zebo. Plutôt marrant le gars.

Dans quelques semaines, Simon Zebo ne jouera plus au rugby. D’ici peu, l’ailier irlandais (34 ans) retrouvera la vie civile, quittant la scène en ayant aplati 73 essais sous le maillot de l’armée rouge, un rendement faisant aujourd’hui de lui le meilleur marqueur de l’histoire du Munster. Mais si les sprints, les arabesques et les fulgurances de Simon Zebo ont quinze ans durant affolé tous les marionnettistes de la data, on retiendra surtout de son passage au Racing (2018-2021) une personnalité chatoyante, un rire communicatif et surtout, ces multiples anecdotes qui faisaient de chacune de ses interviews un moment rare.

Un matin où on l’interrogeait sur les origines précises de son métissage, il avait alors retracé la vie de son père Arthur, un sprinter Martiniquais tombé amoureux, dans une boîte de nuit parisienne, d’une enfant de Cork nommée Jessika : "Cork est une toute petite ville, se marrait alors Simon. Mes grands-parents maternels n’avaient jamais vu un black de leur vie. Papa a débarqué là-bas dans un costume blanc, coiffé d’une énorme afro : il voulait leur faire une bonne impression mais quand il a tapé à la porte, mon grand-père a bien failli avoir une attaque cardiaque…" C’était aussi ça, Zebo : une mise en perspective des aléas de sa vie d’homme, comme une distance surprenante vis-à-vis du train-train d’un sport qui ne jure désormais plus que par le "travail", la "discipline" et le "risque zéro". À ce sujet il contait : "J’ai eu, dans ma carrière, des coachs qui me demandaient de jouer plus simplement, d’éviter les relances. Mais je n’ai pas appris le rugby comme ça. Je ne suis pas un robot. Je ne sais pas rester au fond du terrain en priant pour que le ballon arrive un jour dans mes mains. Alors si on ne me le donne pas, je vais le chercher."

Les fois où la gonfle ne trouvait pas de destinataire, les jours où il pensait que certains de ses coéquipiers avaient carrément fait de la rétention à son encontre, Simon Zebo faisait alors parler les méthodes du "cartel irlandais", comme il l’appelait. "Le cartel, je l’ai créé avec mon grand pote du Munster Conor Murray. À l’hôtel, on tendait des pièges à nos coéquipiers, on planquait leurs affaires, braquait les machines à laver, brûlait shorts et chaussettes. En gros, nous voulions être craints au sein du groupe. Nous voulions que les mecs nous apportent le dîner à table et nous fassent chauffer le café. S’ils ne s’exécutaient pas, on sévissait." Il y eut des représailles, hein. "Sean O’Brien, Peter O’Mahony, Jamie Heaslip et Johnny Sexton se sont tous vengés, oui : Conor a été torturé dans son bain et moi, attaché toute une nuit à un radiateur…"