Si on connaissait déjà les poules pour le prochain championnat du monde moins de 20 ans qui aura de nouveau lieu en Afrique du Sud, les dates des rencontres ont été dévoilées. Les Bleuets, champions en titre, ouvriront d’ailleurs le bal.

La mission quadruplé démarrera donc le samedi 29 juin au DHL Stadium de Cape Town pour les Bleuets. Eux qui ont à nouveau soulevé le trophée l’an dernier, déjà en Afrique du Sud, tenteront de le ramener dans l’hexagone cet été. Les champions en titre auront d’ailleurs la responsabilité d’ouvrir la compétition face à l’Espagne, le dernier samedi de juin donc, à 14h00.

Le match contre la Nouvelle-Zélande au centre de tout

Si la rencontre contre nos voisins ibériques sera évidemment primordiale pour la suite de la compétition des Bleuets, le choc contre les Baby Blacks attirera forcément plus les regards. Ce match pourrait décider du classement de la poule et donc de la qualification ou non des équipes puisque seuls les trois premiers et le meilleur deuxième sont qualifiés pour les demi-finales. Il aura lieu le jeudi 4 juillet à Burgersdorp, une ville située dans l’est du pays à près de 1 000 km de Cape Town où les jeunes coqs devront retourner pour jouer leur dernier match de poule contre les Gallois.

En cas de demi-finale, voire mieux, les Français resteront dans la capitale législative du pays, puisque tous les matchs du dernier carré se disputeront dans la large enceinte du DHL Stadium qui a l’habitude d’accueillir l’équipe des Stormers et a une capacité de 55 000 places.