Devenu président Directoire du Racing 92, le technicien double champion de France n’en attire pas moins toujours de nombreuses convoitises. C’est ainsi que, ces dernières semaines, plusieurs clubs en quête de directeur sportif se sont intéressés à son profil…

Laurent Travers, officiellement président du Directoire du Racing 92 depuis le début de la saison, pourrait-il vraiment quitter son poste pour retrouver un rôle de directeur du rugby ? La question, qui pourrait paraître saugrenue à un observateur non averti, ne l’est pas tant que ça. Parce que celui qui fut champion de France en tant qu’entraîneur sous les couleurs de Castres (2013) puis du Racing 92 (2016) dont il a été l’entraîneur pendant dix ans, demeure un pur passionné de ce jeu, dont l’âme demeure celle d’un technicien. Ainsi, lorsque l’arrivée de Stuart Lancaster comme directeur du rugby du club francilien fut officialisée, nombreux étaient ceux qui se demandaient combien de temps Laurent Travers pourrait demeurer totalement éloigné du terrain.

Qu’à 55 ans seulement et en pleine force de l’âge, après une fin d’aventure au goût doux-amer la saison dernière avec les Ciel et Blanc (défaite face à Toulouse en demie), sa vie de coach ne pouvait décemment se terminer là-dessus. Et il semblerait que ces dubitatifs étaient particulièrement nombreux, au vu des nombreuses tentatives d’approche qui ont eu lieu ces dernières semaines…

Castres s’est renseigné

Ainsi, si la rumeur Montpellier nous a rapidement été démentie, d’autres approches de clubs comme Castres ou Provence Rugby ont selon nos informations été avérées, quand bien même Laurent Travers, contacté, n’a pas souhaité les confirmer, et encore moins les commenter. Il faut dire ici que la probabilité d’un départ de Travers du Racing 92 paraît d’autant plus improbable que ce dernier a refusé le défi de la sélection italienne voilà un an, et ne pourrait en l’état se dégager de ses obligations auprès du club du président Lorenzetti que pour un projet de très haut niveau. "Lorsque la Fédération italienne lui a proposé de succéder à Kieran Crowley, il a préféré décliner car les conditions n’étaient pas réunies selon lui en termes de moyens pour disposer d’un staff de très haut niveau, nous a ainsi suggéré un fin connaisseur du dossier. Des projets comparables à celui du Racing, il n’y en a pas beaucoup de comparables à l’heure actuelle en France ou dans le monde… C’est pourquoi je ne l’imagine pas donner suite à quoi que ce soit cet été". Reste à savoir si toutes ces sollicitations ne pourraient pas, in fine, convaincre "Toto" qu’il en a encore sous la pédale, et le décider à franchir définitivement le pas…