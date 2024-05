Au coeur d’une finale âpre et rugueuse, Antoine Dupont a encore réalisé une immense performance dans un style qu’on ne lui connaissait pas encore. En soulevant ce nouveau trophée, le deuxième en Champions Cup, il continue d’écrire sa légende.

"Les grands joueurs dans les grands moments" soulignaient William Servat une veille de France – Angleterre. Au Tottenham Hotspur Stadium les deux ingrédients étaient réunis. Cette finale époustouflante pour le grand moment et Antoine Dupont dans le rôle du grand joueur, immense même. S’il a mis quelques minutes à s’adapter à l’agressivité des Leinstermen le demi de mêlée a ensuite su changer son jeu pour se rendre toujours plus indispensable.

Dans le jeu au pied, secteur où on le sait déjà excellent, le Français a fait reculer les Irlandais avec notamment deux 50 – 22 phénoménaux. C’est surtout en défense, en grattant quatre ballons, qu’il a impressionné. Le meilleur joueur du monde 2021 continue d’écrire sa légende en décrochant son cinquième trophée, le deuxième en Champions Cup et marque encore un peu plus le rugby français de son empreinte.