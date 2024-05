La dernière finale entre Toulouse et le Leinster fut probablement l’une des plus belles de ces dix dernières années... mais pas pour les raisons que l’on croit.

Ce match, c’était notre Fury / Usyk. La guerre des mondes. Un France-Irlande transposé le temps d’un songe sur une scène intermédiaire. L’affiche la plus à même de mobiliser l’inconscient collectif de notre microsociété piquée d’ovale, la seule rencontre capable de provoquer une telle transhumance de supporters vers la grande banlieue de Londres. "C’était la finale dont tout le monde rêvait", dirait même à ce sujet le patron de l’EPCR Jacques Raynaud, au risque de se mettre à dos les vingt-deux autres clubs de la compétition…

Alors ? On en a pris plein la rétine, mes seigneurs. Et on a finalement tout aimé de ces cent minutes de rugby total qui eurent, selon les dires du deuxième ligne irlandais James Ryan, "la même puissance qu’un test international ». On a kiffé les embardées d’autruche de Blair Kinghorn, les rognons de Thomas Ramos dans le money time, le flegme so british de Matthew Carley dans les ultimes secondes de cette atroce bataille et surtout, la mine déconfite de Jacques Nienaber, le croquemitaine de notre dernier automne. On s’est enfin marré comme des bossus lorsqu’Antoine Dupont expliqua à nos confrères des "Home Unions" et dans un anglais plutôt rustique que sans le travail acharné de ses coéquipiers, le soutien des supporters et la bénédiction de Sainte-Marguerite, il n’aurait probablement jamais trouvé un "50-22" du pied gauche et gratté deux ballons au sol à Josh van der Flier et Caelan Doris après une heure et demie de foire. Quel pied ce fut, nom de Dieu.

Et à quel point ce Toulouse-là est-il un être hybride, "polymorphe" (Ugo Mola), pour abandonner si aisément le jeu d’attaque qui fit son nom afin de bâtir, le temps d’une guerre, le genre de herse qui fait gagner les finales ? "La défense nous a incontestablement fait gagner cette rencontre, confiait Romain Ntamack en conférence de presse. Chez nous, personne n’a jamais rien lâché et le Leinster, à force de taper dans le mur sans marquer, s’est épuisé mentalement. Tous nos plaquages étaient autant de petites victoires." Ntamack, parlons-en : irréprochable dans un secteur qui n’est pas censé être le point fort d’un ouvreur, il s’est mué au nord de Londres en un chasseur de Blues, faisant preuve d’une rugosité qu’aucun autre de ses concurrents en équipe de France ne sera jamais pourvue.

Ramos : "On a une putain d’équipe"

Au sujet de ce Toulouse-Leinster, il y avait donc ce que disaient les chiffres, avant le coup d’envoi : le Stade toulousain tournait en moyenne à 6,5 essais par rencontre quand le Leinster, de son côté, en avait jusqu’ici aplati 4 au fil de chacun de ses matchs. Et puis, il y eut la vérité du terrain, ce que dicta la nature même de ce choc qui, comme souvent, se décida sur la conviction que placent en leur œuvre défensive les uns et les autres : ici, sur le maul pénétrant irlandais réduit en poussière par les bras d’Emmanuel Meafou et la roublardise de François Cros ; là, dans le plaquage aux chevilles de Santiago Chocobares sur Caelan Doris, à quinze centimètres de l’en-but rouge et noir ; ailleurs, sur une touche volée au meilleur alignement du monde par Alexandre Roumat. "Cette victoire vient récompenser tous les efforts que l’on fournit depuis notre dernier sacre en Champions Cup il y a trois ans, soufflait samedi soir Thomas Ramos au micro de BeinSports. Nous avons traversé une saison monstrueuse avec la Coupe du monde, le Tournoi et des doublons en pagaille… En fin de match, Manny (Meafou) était pété et il est resté sur le terrain quand Ju Marchand ne voulait pas sortir…" Alors, quoi ? "On a une putain d’équipe, je crois qu’on peut le dire."

Blair Kinghorn a rendu une merveilleuse copie lors de la finale remportée par Toulouse face au Leinster. L'Écossais s'est parfaitement adapté au système toulousain et l'a encore prouvé face aux Irlandais.#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/ehGhO8f41p — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 25, 2024

Se rend-on compte, in fine, que les Toulousains ont réalisé samedi après-midi 242 plaquages (cent de plus que leurs adversaires du jour), dont 30 pour le seul Jack Willis ? "L’attaque est quelque chose d’assez naturel pour les joueurs de ce groupe, disait le flanker anglais après la rencontre. Mais on ne gagne pas de trophées sans une bonne défense. À Tottenham, le Leinster a comme attendu envoyé sur nous ses vagues bleues". Mais jamais le lent poison que répand généralement la bête irlandaise dans les veines de ses adversaires n’a détruit ce que Mola appelle "l’intenscipline", né du baroque accouplement entre mademoiselle Discipline et miss Intensité…

La meilleure compétition de clubs au monde

D’essais, il n’y en eut donc que deux, au nord de Londres : le premier fut aplati par Mathis Lebel sur l’une des rares erreurs commises en 120 minutes par les Men In Blues (l’en-avant volontaire de James Lowe) et l’autre, inscrit par Josh van der Flier sur un coup de reins. Mais il y eut, outre Manche, tout ce que compte le rugby de plus beau : un combat de chiens dans les regroupements, les rebondissements incessants d’un fier blockbuster, un suspens qui plongea parfois ce stade ras-la-gueule dans un silence horrifié et une intensité qui fut finalement digne de cette compétition magnifique, fantastique et désormais largement supérieure au Super Rugby et ses horripilantes farandoles, qui plus est chorégraphiées dans des coquilles vides…