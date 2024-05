Ugo Mola aime les histoires, il fut gâté au Tottenham Hotspur Stadium. Six joueurs ont connu un destin particulier, évidemment Antoine Dupont le capitaine, Matthis Lebel le marqueur mais aussi Jack Willis et d’autres…

À la fois Toto Carter et Richie McDupont

En tant que meilleur joueur du monde, Antoine Dupont doit faire face chaque semaine à des équipes décidées à l’empêcher de nuire, multipliant les stratégies collectives plus ou moins efficaces. De quoi – parfois – le faire déjouer et sortir de ses gonds, ainsi qu’il en fut proche à plusieurs reprises, tout en parvenant malgré tout à rester maître de ses nerfs, dans ses choix autant que dans son rapport à l’arbitre. Évidemment une leçon retenue du quart de finale contre l’Afrique du Sud, lors duquel Jacques Nienaber avait déjà usé des mêmes stratagèmes "limite-limite" pour le contrer… "On a tous appris de ce quart de finale, souriait Dupont après-match. Comme les Boks, le Leinster nous imposait beaucoup de pression au bord des rucks et nous empêchait de mettre notre jeu en place. Il ne fallait surtout pas paniquer. Si on est encore jeune, on l’est de moins en moins, c’est à ça que sert l’expérience." Voilà comment "Toto" et ses partenaires sont passés de chassés à chasseurs, usant des mêmes méthodes pour gêner Gibson-Park. Dans ces conditions, seul le talent pur allait faire la différence entre les deux demis de mêlée… Or, à ce petit jeu, Dupont ne connaît évidemment aucun équivalent au monde. On en veut pour preuve ces sorties de camp impeccables ornées de deux 50-22 magnifiques, que n’aurait pas renié Dan Carter mais aussi ces 6 défenseurs battus et surtout ces quatre grattages importantissimes, dignes d’un Richie McCaw des grands soirs.

Quel match d’Antoine Dupont, qui remporte sa deuxième Champions Cup. Sportsfile / Icon Sport - Brendan Moran / SPORTSFILE

Fait incroyable, Antoine Dupont a réalisé samedi à Tottenham plus de turnovers que l’intégralité du pack du Leinster, dont deux devant sa ligne, le premier lui permettant même de se rattraper de sa principale bévue du match, à savoir ce ballon égaré dans les mains de Sheehan. Une nouvelle performance stratosphérique, digne de ce statut de meilleur joueur du monde que plus personne ne peut lui contester.

Matthis Lebel, 17 plaquages et le match d’une vie

Il restera, pour la postérité, l’auteur du seul essai toulousain de la rencontre. Forcément un souvenir à part même si l’on craint pendant un moment que Matthis Lebel soit injustement frappé du statut de "coupable", pour cette occasion d’essai manquée à la 70e. "Je sais qu’Alex Roumat est à mon intérieur, en plus, et je vois bien pendant l’arbitrage vidéo sur le grand écran que j’avais la possibilité de lui donner… Lorsque l’essai a été refusé, j’étais déçu, bien sûr, mais je n’ai pas douté. Au contraire, il fallait vite passer à autre chose." Chose permise par son incroyable activité défensive, d’abord, avec plusieurs prises de balle très sûres dans le money-time sous les chandelles irlandaises mais surtout une invraisemblable ligne de stats de 17 plaquages, probablement un record pour un ailier. "J’ai rempli mon quota pour la fin de saison, rigolait ce dernier. J’ai même joué les 7 dernières minutes de la rencontre au centre, lorsque Juan Cruz Mallia a dû quitter le terrain. Lorsqu’on avait parlé la veille de cette possibilité avec Ugo, je ne l’avais entendu que d’une oreille, tellement j’étais persuadé que ça n’arriverait pas." Heureusement, c’est bien en position d’ailier que Lebel eut l’opportunité d’inscrire l’essai de la gagne, parfaitement décalé par Ramos et Chocobares. "Si là, je n’étais pas arrivé à terminer le coup, on aurait pu m’en vouloir, souriait Lebel. Ce n’est pas le fait de marquer qui est génial mais celui de récompenser l’équipe, d’autant que c’est un mouvement collectif qu’on avait travaillé toute la semaine. On a réussi a mettre une action en place au bon moment alors qu’on avait eu du mal à le faire avant. Cette action est arrivée à point nommé mais ma joie aura été la même si n’importe quel autre joueur avait aplati." Mouais, rendez-vous dans dix ans…

Cette fois l’ailier est sûr de lui, il a bien inscrit cet essai. PA Images / Icon Sport - Mike Egerton

Blair Kinghorn n’avait jamais battu les Blues

Face au Leinster, l’international écossais Blair Kinghorn, titularisé à l’arrière à la place de Thomas Ramos, a marqué quatre des cinq pénalités qu’il eut à tenter, sauvé un essai que Dan Sheehan était à deux doigts d’aplatir et, sur la pelouse de Tottenham, fut le joueur toulousain comptabilisant le plus de mètres parcourus (111). Au micro de la BBC, il confiait au coup de sifflet final : "Si vous m’aviez dit en novembre dernier que je remporterais la Champions Cup avec Toulouse, je ne vous aurais pas cru. C’est incroyable… Je n’ai même pas les mots, en fait… Vous rendez-vous compte qu’en neuf saisons à Edimbourg (son ancien club, NDLR), je n’avais jamais battu le Leinster ?" Arrivé dans la ville rose en décembre et pour y remplacer Melvyn Jaminet, depuis parti à Toulon, l’international écossais Blair Kinghorn (27 ans, 53 sélections) a donc trouvé ses marques dans la ligne d’attaque toulousaine. Il nous disait récemment : "La première chose que m’a apprise mon prof de français, c’est : "Jeu de mains, jeu de Toulousains !" C’est un style de jeu qui ne ressemble à aucun autre ; un rugby très différent de celui que je pratiquais jusque-là à Edimbourg, où les structures étaient bien plus figées. Il y a, à Toulouse, beaucoup de jeu en passes courtes, des passes dans le plaquage, souvent trois soutiens au porteur de balles… Quand on joue tous sur le même tempo, j’y prends un plaisir incroyable." Et ça se voit, jeune homme…

Blair Kinghorn a enfin battu les Irlandais du Leinster. Sportsfile / Icon Sport - Harry Murphy / SPORTSFILE

Santiago Chocobares, il fallait bien l’inviter

Il n’aurait même pas dû être là. Suspendu trois semaines pour un plaquage dangereux effectué en demi-finale, le centre argentin Santiago Chocobares avait vu – comme tant d’autres – sa peine réduite d’une semaine après avoir validé auprès de World Rugby le protocole HCP. "Cela consistait à se faire filmer en expliquant la faute qu’on avait faite, pourquoi on l’avait faite et comment l’éviter, puis de plaquer un certain nombre de fois en démontrant qu’on adoptait la bonne attitude", souriait Chocobares. De l’enfilage de mouches pour des joueurs pros, nous demanderez-vous ? On ne s’aventurera pas plus loin sur cet terrain… Reste que le fait d’avoir sacrifié à cette mascarade a permis à Chocobares de postuler à la finale, permettant à Ugo Mola de lui trouver une place sur la feuille de match. Plus qu’un signe du destin puisqu’après la blessure précoce de Pita Ahki, l’Argentin fut amené à jouer un rôle majeur lors de cette finale. D’abord en défense, où il réussit sa mission de canaliser le puissant Henshaw, jusqu’à se signaler par une interception cruciale pour annihiler une possession brûlante du Leinster dans les 22 mètres toulousains (54e). "Je vois Lowe arriver en travers et j’ai alors deux solutions : défendre l’espace où l’homme. J’ai cru comprendre à son attitude qu’il allait essayer de me fixer, alors j’ai anticipé sa passe."

Une inspiration divine qui permit à Toulouse de se dégager sur un énième temps faible, et d’aller jusqu’en prolongations. Où Chocobares se signala cette fois dans un registre plus classique pour un centre, lorsqu’il joua parfaitement le coup pour décaler Lebel. "C’est d’abord Thomas Ramos qui fait le plus gros du travail, en portant le ballon juste ce qu’il faut pour attirer la défense. Moi, c’était facile : je n’avais qu’à redresser ma course pour jouer le deux contre un face à Keenan qui était obligé de fermer." Plus facile néanmoins à dire qu’à faire à la 84e d’une finale de Coupe d’Europe aussi intense…

Thomas Ramos, de zéro à héro

Il était évident que le compétiteur que demeure Thomas Ramos n’allait pas se satisfaire d’être aligné sur le banc pour la deuxième fois consécutive par Ugo Mola en Champions Cup. Un choix que, cette semaine, le manager du Stade toulousain avait décidé d’assumer auprès de son joueur en lui en expliquant les raisons entre quatre yeux. Jusqu’à lui glisser un mot personnel et prémonitoire au creux de l’oreille juste avant son entrée en jeu à la 60e : "c’est toi qui va nous faire gagner"… Insuffisant pour chasser toute son amertume ? On aurait ou le croire de prime abord, au vu d’une entrée en jeu plutôt timide dans le secteur des duels aériens, qui vit Ramos rater pas moins de trois ballons sous les chandelles de Gibson-Park et Byrne. Lesquels coûtèrent probablement au Stade d’avoir dû passer par la prolongation, et auraient même pu être payées encore plus cher, au vu de la domination des Irlandais dans le secteur de la mêlée fermée… "Forcément on ne se prépare pas de la même façon quand on est remplaçant ou titulaire, expliquait ce dernier. Pour les remplaçants, on a le temps d’avoir la pression qui monte, d’observer un peu ce qui se passe. Je me suis servi de la première mi-temps pour les observer défensivement, comment ils défendaient, qu’est-ce que je pouvais amener en seconde mi-temps qui allait nous permettre de les punir en prolongations." C’est ainsi que, conformément à la prédiction de son manager (qui avait rappelé la veille que sa fraîcheur "pouvait permettre d’inscrire la pénalité qui compte en fin de match"), Ramos n’a pas tremblé lorsque Kinghorn lui céda le tee, sitôt après son entrée en jeu. "C’était normal à mes yeux de lui laisser le but parce qu’il était plutôt en réussite, expliquait Ramos après la rencontre. Je demande à Blair s’il veut la prendre, cela me paraissait logique de lui poser la question, mais c’est lui qui m’a dit : "vas-y, j’ai un peu mal au mollet." Cela montre encore une fois l’état d’esprit de ce groupe, il n’y a pas d’ego mal placé. Ensuite, j’ai enchaîné, parce qu’il m’a laissé continuer à buter. C’est là où cette équipe est à part. Il y a des egos, bien sûr, mais tous sont au service de l’équipe, qui reste au-dessus de tout."

Thomas Ramos a su faire la différence aux moments cruciaux. Sportsfile / Icon Sport - Brendan Moran / SPORTSFILE

Voilà comment, malgré un échec, l’arrière du XV de France a inscrit quatre pénalités assorties d’une transformation dans le money-time avec un sang-froid toujours bluffant, qui a permis au Stade d’assurer sa victoire. Notamment lors de la deuxième période de la prolongation, où ses deux réussites ont permis de creuser un écart suffisant malgré l’infériorité numérique liée au carton rouge d’Arnold…

Jack Willis, l’heure du saigneur

À Tottenham, le troisième ligne anglais a réalisé sa meilleure performance sous le maillot du Stade toulousain, où il a débarqué il y a un an demi après la liquidation judiciaire des Wasps, son ancien employeur. Auteur de trente plaquages (!) face au Leinster en finale, il fut aussi une menace constante pour les Irlandais dans les zones d’affrontement. Après la rencontre, il confiait dans les entrailles du Hotspur Stadium : "Les dernières saisons ont été compliquées, pour moi : les Wasps ont disparu, je n’ai pas autant joué en équipe nationale que j’aurais bien voulu… En ce sens, ce que m’offre aujourd’hui Toulouse est immense. J’ai rarement vécu de tels moments de bonheur et le fait d’avoir remporté cette finale face au Leinster donne un peu plus de force à ce titre : qu’on le veuille ou non, les Blues dominent le rugby européen depuis presque dix ans". Dès lors, dear Jack ? "Après le coup de sifflet final, je suis resté de longues minutes sur le terrain et j’ai pensé : "Moi qui rêve depuis que j’ai 6 ans de remporter la Champions Cup, je viens de le faire contre le Leinster et après un match à cent minutes". Et j’ai souri."

Jack Willis peut savourer, il a réalisé un immense match à Londres. PA Images / Icon Sport - Mike Egerton

Désormais considéré comme un titulaire indiscutable de l’équipe d’Ugo Mola, Jack Willis forme avec François Cros et Alexandre Roumat la plus belle troisième ligne du championnat. Voire davantage ?