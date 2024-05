Quelques heures après le sacre toulousain en Champions Cup, Romain Ntamack s’est longuement confié sur la victoire des siens face au Leinster, tout en se projetant sur la fin de saison en Top 14.

Les Toulousains vont-ils faire basculer leur saison exceptionnelle dans la légende ? Après leur victoire héroïque face au Leinster en finale de Champions Cup (31-22), les Rouge et Noir ont célébré comme il se doit leur sixième titre européen. Mais au milieu des confettis, la fureur du Top 14 n’attend pas et les hommes d’Ugo Mola devront déjà être de retour sur les terrains, face à La Rochelle, ce dimanche (21h05). Déjà qualifié pour les demi-finales, Toulouse a le temps de voir venir et confirme son statut de favori au bouclier de Brennus. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Romain Ntamack a d’ailleurs évoqué la fin de saison des Haut-Garonnais, avec en ligne de mire un incroyable doublé, comme en 2021. "Forcément, les ambitions sont toujours là, tant que l’équipe est encore en course en Top 14. Nous sommes soulagés d’être déjà qualifiés pour les demi-finales, ce qui nous met un poids en moins sur les épaules, et nous ferons évidemment tout notre possible pour aller de nouveau au bout…"

Auteur d’une énorme prestation face au Leinster, notamment sur le plan défensif, Romain Ntamack, mesure le chemin parcouru depuis sa grave blessure au genou en août, qui l’avait privé de Coupe du monde



Ugo (Mola) trouvera toujours le moyen de venir nous titiller pour qu’on se dépasse

Dès la fin de la rencontre, Ugo Mola avait déclaré au micro de beIN Sports qu’il espérait que ses joueurs "ne pensent pas que le frigo est plein", en référence aux cinq titres remportés par les Toulousains depuis 2019. Le demi d’ouverture toulousain n’a pas manqué de mettre en lumière son entraîneur. "De toute façon, je pense qu’on peut encore gagner quatre Champions Cup et six Boucliers de Brennus, Ugo trouvera toujours le moyen de venir nous titiller (sic) pour qu’on se dépasse (sourire). Il est doué pour toujours dénicher les bons mots afin de nous pousser dans nos retranchements. Cette génération a envie de marquer son temps, l’histoire du Stade toulousain et l’histoire du rugby français. Depuis quelques années, c’est ce qu’elle fait. Et je crois que, le plus fort, c’est de se donner les moyens de revenir chaque saison avec le plus d’armes possibles pour rivaliser sur les deux compétitions".