Près de 600 personnes ce sont réunies ce lundi au Stade des Alpes, à mi-chemin entre le barrage du FCG et sa demi-finale, pour honorer de leur présence la remise de l’Oscar Midi Olympique au demi d’ouverture gallois Sam Davies, ainsi qu’à celle d’un Oscar d’honneur très symbolique au capitaine Steeve Blanc-Mappaz

À joueur exceptionnel, timing exceptionnel : c’est ainsi dans cette soirée de lundi, entre un barrage et une demi-finale, que les Oscars Midol organisés de main de maître par Philippe Oustric ont rassemblé près de 600 personnes dans la Place du Village du Stade des Alpes, pour assister à la remise du trophée au demi d’ouverture gallois Sam Davies. « Une grande partie des connaisseurs de ce jeu le reconnaissent comme un des meilleurs joueurs de Pro D2 cette saison, sinon le meilleur, introduisait le Directeur de la rédaction du Midol Emmanuel Massicard. Pour nous, c’était simplement une évidence d’être ici pour l’honorer. »

Un atout majeur sur lequel se reposeront forcément les Alpins lors de leur demi-finale à Aix-en-Provence, où sa vista et sa technique individuelle seront là pour servir l’actuelle meilleure attaque de Pro D2. « Sam est une des recrues de cette année, arrivé dans les 15 derniers jours de la saison, au pas de course compte tenu de tout ce qui se passait au sein du club, expliquait le président Patrick Goffi. Il est le parfait symbole de notre bon recrutement, qui nous permet d’être à nouveau présent en demi-finale cette saison. » « Nicolas Nadau l’avait déjà zyeuté, on n’a fait que confirmer sa venue, confirmait le directeur sportif Aubin Hueber. Il a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde U20 à son époque, été international sous le maillot du pays de Galles, ce n’était pas par hasard… Il n’a fait que confirmer son talent sur le terrain à chaque match. » Des compliments que Sam Davies a évidemment reçus avec modestie, en s’exprimant dans son meilleur français. « C’est évidemment un honneur d’être célébré de la sorte, nous a-t-il confié peu avant la cérémonie. C’est un peu gênant, je ne suis pas habitué à ces récompenses individuelles. Je préfère me dire que sans mes partenaires je ne serais pas grand-chose, et que c’est tous ensemble qu’on peut ambitionner d’être champion et de rejoindre le Top 14. »

Blanc-Mappaz et Hulleu également honorés

Un mantra qui est évidemment aussi celui de Steeve Blanc-Mappaz, investi d’un Oscar d’honneur au nom de son incroyable saison sportive et applaudi comme il se devait par toute l’assistance. « Tous ces moments sont beaux à vivre, il faut en profiter, assurait le capitaine isérois. Sportivement, ça tourne plutôt bien pour nous en ce moment, on a maîtrisé notre sujet contre Dax. On a l’expérience des phases finales, on est prêt pour le défi qui nous attend ce jeudi, pour lequel on a travaillé si dur. » Enfin, pour conclure, le jeune ailier Wilfried Hulleu a reçu un Oscar espoir mérité, avec ses 11 essais inscrits cette saison. De quoi clôturer une soirée magnifique, dont le club isérois espère évidemment qu’elle l’a placé sous les meilleurs auspices pour le match le plus important de sa saison sur le terrain de Provence Rugby.