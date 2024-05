L'édito du lundi : "L'amour, toujours"

Voilà pourquoi on aime le sport et, à propos de ce qui nous occupe, le rugby en particulier. Oui, on l’aime follement pour nous permettre de vivre ce genre de moments et d’émotions quand la partie -déjà grandiose par ses promesses- devient un immense frisson. Que c’est bon à partager.

Cette finale de champions Cup entre Toulouse et le Leinster, les plus titrés du vieux continent, a ainsi tenu ses engagements. Elle nous a offert une guerre des étoiles, sans cinoche ni effets spéciaux, en convoquant la foule des grands sentiments. Comme pour les deux premières éditions de la Champions Cup remportées par les Rochelais, mais cette fois avec encore plus de folie et de rebondissements jusqu’à cette sixième étoile qui fait du Stade toulousain la référence ultime.

Au vrai, elle fut digne d’un Federer-Nadal de la grande époque tel que l’avait prédit Lucien Simon, comme par gourmandise, en débarquant dans l’écrin des Tottenham Hotspur aux côtés de René Bouscatel, Florian Grill et la cohorte de dirigeants français. Bien vu : ce fut effectivement un match extra ordinaire, dénoué sur le fil des prolongations comme un tie-break au cinquième set. Un match dantesque qui, pour filer davantage la métaphore sportive, ressembla à un combat de boxe entre mi-lourds, électriques, puissants et assez résistants pour fuir le ko ; deux champions qui régleraient leur compte aux points. Au bout du chaos.

N’en doutez pas : cette finale 2024 restera dans la légende du rugby français. Si on oublie volontiers certaines purges, on n’efface pas des mémoires ce genre de moments. Les chanceux sauront toujours dire qu’ils y étaient. Comme d’autres se souviennent d’avoir assisté aux victoires des Bleus en demi-finale des Coupes du monde 1987 et 1999, à la bataille de Nantes 1986, au braquage de Cardiff en 2007, au premier sacre européen de Brive (1997) ou au Toulon - Saracens de 2014, pour ce citer qu’eux. Oui, c’est ce genre de matchs qui fait la grandeur de notre sport, même s’ils ne ressemblent à aucun autre joué par le commun des rugbymen.

Il ne suffit pas d’être supporter rouge et noir pour apprécier l’aubaine de voir une France qui gagne encore à l’international. Et si l’exploit du jour n’effacera pas les griffures de l’échec tricolore face aux Springboks en quart de finale du Mondial, il permet aux Dupont, Marchand, Cros, Baille, Ntamack, Flament, Mauvaka ou Ramos de retrouver leur statut de vainqueurs. Et, de fait, leur aura.

Et parce que Toulouse n’est pas tout seul en Top 14, il nous dit enfin combien le réservoir tricolore est riche de joueurs de très haut niveau, certains hors normes voire stratosphériques selon le cas Dupont. Et c’est assez pour partager, encore, toute l’étendue des regrets qui demeurent à la vue de ce talent gâché.

On ne refera pas l’histoire, hélas. Mais cette finale tombe ainsi à pic pour redorer le blason du rugby français tout entier, après un Tournoi de la même veine que le Mondial. En retrouvant le sourire, avec cette envie folle de tout renverser et d’écrire leur propre légende, les Toulousains ont indirectement relancé le destin d’une génération fabuleuse.