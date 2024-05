L'énorme intensité physique atteinte lors de la finale de Champions Cup, remportée face au Leinster samedi, a fait des ravages dans le camp toulousain, où plusieurs joueurs importants sont sortis sur blessure. Voilà qui pourrait évidemment avoir des conséquences pour la suite.

C'est donc à l'issue d'un immense combat que le Stade toulousain est parvenu à décrocher sa sixième étoile samedi à Londres, en battant sa bête noire du Leinster en finale de Champions Cup. Car, pour remporter le droit de soulever le trophée sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, les hommes d'Ugo Mola ont dû piocher dans leurs réserves et aller au bout de leurs retranchements. Déjà, pendant le temps réglementaire où, longtemps privés de munitions, ils ont livré un incroyable récital en défense et dans le jeu au sol, avec un nombre record de plaquages et de ballons grattés. Il faut dire que le match en lui-même a atteint des sommets d'intensité physique et que les équipes n'ont pu se départager qu'au terme des prolongations. Forcément, cela a laissé des traces. Beaucoup, en l'occurrence, dans le camp toulousain. "Les corps sont meurtris", confiait d'ailleurs l'ouvreur Romain Ntamack.

Plusieurs joueurs sont ainsi sortis sur blessure durant la rencontre, ce qui a plusieurs fois obligé le staff à s'adapter et à remodeler sa composition d'équipe, laquelle fut même chamboulée derrière en fin de rencontre. Le premier coup dur est intervenu avec la sortie prématurée du trois-quarts centre Pita Ahki, lequel a rapidement cédé sa place à Santiago Chocobares. S'il faudra sûrement attendre mercrediu ou jeudi pour connaître un diagnostic plus exact, comme pour tous les acteurs touchés vu qu'ils célèbrent logiquement leur titre en ce début de semaine, le Néo-Zélandais souffrait des adducteurs. Il est déjà quasiment acquis qu'il va rater les deux prochains rendez-vous de Top 14, face à La Rochelle dimanche soir puis à Lyon. Pour Paul Costes en revanche, il n'y a aucun problème, son remplacement en milieu de deuxième période ayant été demandé en raison de crampes, mal dont ont souffert quelques Stadistes dans les utlimes minutes.

Inquiétude pour Meafou, la deuxième ligne en souffrance

Devant aussi, le staff a perdu des hommes. Et le cas d'Emmanuel Meafou était celui qui inquiétait le plus dans le week-end. L'intéressé craignait une déchirure au niveau d'un ischio, ce qui signifierait une fin de saison alors compromise. Mais il faut patienter jusqu'au résultat des examens pour avoir une idée plus précise. Le secteur de la deuxième ligne sera en tout cas en souffrance lors des semaines à venir. En effet, après son carton rouge en finale, Richie Arnold est automatiquement suspendu et risque une sanction plus ou moins lourde. Et Joshua Brennan, entré en cours de match, a également dû ressortir pour passer un protocole commotion. Il n'est pas revenu sur la pelouse et il est difficile de l'imaginer postuler pour la réception des Maritimes. Sachant quie Clément Vergé souffrait d'une contusion à une épaule après la victoire à Montpellier.

Néanmoins, les nouvelles pourraient être rassurantes concernant Julien Marchand. Durant la deuxième prolongation, il a senti sa cheville craquer, comme l'a indiqué son manager Ugo Mola en conférence de presse, ce qui l'a contraint à être remplacé par Peato Mauvaka. Mais, après la rencontre, le talonneur international pouvait poser le pied parterre de façon normale et se montrait plutôt optimiste. Si l'encadrement ne prendra évidemment aucun risque avec lui, ce serait un soulagement de compter sur sa présence pour les phases finales de Top 14. Enfin, toujours au rayon des bonnes nouvelles, le troisième ligne Alban Placines - blessé à un genou en février dernier - devrait rependre l'entraînement collectif sous peu. Et, si le Stade toulousain veut rêver d'un nouveau doublé, il aura besoin de fraîcheur.