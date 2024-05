Il y a dix ans, le 25 mai 2014, La Rochelle battait Agen en finale d’accession. Romain Sazy, Uini Atonio et Levani Botia, qui étaient tous de la folle épopée, racontent leurs souvenirs.

10 ans, ça passe vite. Le 25 mai 2014, La Rochelle faisait son retour dans l’élite après une victoire en finale d’accession de Pro D2 face à Agen. Une décennie plus tard, Romain Sazy, Uini Atonio et Levani Botia reviennent avec émotion mais aussi beaucoup de joie sur ce moment à jamais partagé.

Depuis, le Stade rochelais de Vincent Merling a gravé les échelons à une vitesse folle, jusqu’à décrocher deux titres en Champions Cup en 2022 et 2023. À l’époque, Nicolas Djebaïli, Franck Jacob ou Cobus Grobler guidaient les Maritimes vers la folle remontée. 10 ans plus tard, Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit et Brice Dulin ont pris le relais.