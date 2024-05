Louis Carbonel évoluera la saison prochaine à Paris, Domingo Miotti le remplacera à Montpellier. Le marché des transferts s'est accéléré sur le poste d'ouvreur ces dernières heures.

Le 23 mai dernier, nous révélions que le Stade français était revenu à la charge auprès de Louis Carbonel, qui depuis de nombreux mois souhaitaient poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Montpellier. Ce samedi, nos confrères de l’Equipe rapportait que le joueur et le club parisien s’étaient mis d’accord pour les trois prochaines saisons. En effet, selon nos informations, les trois parties sont sur la même longueur d’ondes. Carbonel a d’ores et déjà signé un pré-contrat pour trois saisons et le Stade français et le MHR se sont entendus sur le montant de l’indemnité pour racheter la dernière année de contrat du joueur.

Elia Elia ne viendra pas

Par ailleurs, Montpellier tient d’ores et déjà le nom de son ou plutôt de ses remplaçants. L’Agenais Thomas Vincent s’est engagé il y a une bonne quinzaine de jours pour le club héraultais. Mais il ne va pas être le seul ouvreur à venir à Montpellier. L’Argentin Domingo Miotti va le rejoindre et s’engager pour deux saisons plus une en option, quel que soit le devenir du club. En effet, pour assurer sa place en Top 14, la formation héraultaise devra battre en match de barrage, le finaliste malheureux de Pro D2. Ce sera soit Aix-en-Provence, Béziers, Grenoble ou Vannes.

Enfin, le talonneur Samoan Elia Elia qui évoluait à Nevers cette saison ne viendra pas à Montpellier. Le joueur s’était engagé il y a plusieurs semaines sous réserve de visite médicale. Il semble que lors de celle-ci, on ait décelé un problème aux cervicales. Il pourrait devoir mettre fin à sa carrière sportive, en tout cas son contrat ne peut pas être homologué par la LNR. Le MHR s’est mis à nouveau à la recherche d’un talonneur.