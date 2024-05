Les Toulousains ont décroché une sixième étoile historique en battant pour la première fois un club étranger en finale de Champions Cup. De plus, "la bande à Dupont" a enfin battu le Leinster après quatre défaites consécutives. De quoi en faire la plus grande victoire de l’ère Mola ?

Quel match de fou ! Toulousains et Leinstermen ont livré une bataille de 102 minutes au terme de laquelle Ugo Mola et ses hommes se sont imposés, décrochant ainsi une sixième étoile. Cette génération affiche un joli palmarès avec trois titres de champion de France (2019, 2021 et 2023) et désormais deux Champions Cup (2021 et 2024), mais quelle est la plus grande victoire de ce chapitre glorieux ?

Dans l’émission La Troisième Mi-temps, nos journalistes sont revenus sur la performance XXL des Toulousains.