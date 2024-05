Le Leinster, qui n’a plus gagné la Champions Cup depuis 2019, vient de subir à Tottenham une quatrième défaite en finale de la compétition. C’est grave, docteur ?

Les faits sont les suivants : le Leinster regroupe 90 % de la sélection nationale irlandaise, actuellement classée deuxième du "ranking" de World Rugby ; la franchise de Dublin, assise sur une masse salariale d’environ 15 millions d’euros, surclasse aussi dans ce domaine tous les "milliardaires du Top 14", puisque c’est ainsi que Léo Cullen, le patron des Blues, caractérise bien souvent les plus grosses machines de notre territoire, officiellement limitées à un salary cap de 10,3 millions d’euros. Pour autant, la plus titrée des franchises irlandaises, globalement dédiée à la Champions Cup et jamais trop usée par ses matchs en United Rugby Championship, n’a plus gagné la compétition reine depuis 2018 (c’était à Bilbao, face au Racing 92) et reste même sur quatre défaites en finale du tournoi : d’abord face aux Saracens en 2019, puis contre les titans du Stade rochelais à deux reprises et, plus près de nous, face au Stade toulousain d’Antoine Dupont et consorts. Franchement ? On serait méchant, on dirait qu’une telle déveine dans le money time a de quoi rappeler la malédiction des Clermontois de naguère, tant les Blues semblent infoutus de prouver la supériorité qu’on leur prête, lorsque sonne l’heure des bonshommes et l’instant des phases finales. "Si Ciaran Frawley (l’ouvreur remplaçant du Leinster, N.D.L.R.) avait réussi le drop de la fin du temps réglementaire, disait néanmoins Léo Cullen vendredi soir aux journalistes, le ton de notre conversation serait tout autre… " Et si ma tante en avait, mon bon Leo…

De toute évidence, il y a quelque chose de pourri dans le rugby irlandais pour que les plus beaux ambassadeurs de celui-ci plient le genou quand ils devraient tout renverser, que ce soit au niveau international ou en Champions Cup. Et cette extraordinaire génération de rugbymen doit être plus fragile qu’on ne le croit pour se faire irrémédiablement cirer en quart-de-finale de Coupe du monde et rosser sur la dernière marche de notre ligue des champions. So, what ? Et il est où, le problème ? Chez les Diables Verts, on n’en sait fichtre rien. Mais de ce que l’on a vu des Blues samedi après-midi, à Tottenham, on peut d’ores et déjà avancer que Johnny Sexton n’a pas été remplacé au sein de l’attaque dublinoise. Comment expliquer, sinon, que les attaques huilées et les mouvements d’école que produisaient jusqu’ici le Leinster aient, sans pour autant disparaître, au moins revêtu un aspect bien plus laborieux qu’au temps où l’ancien Racingman en faisait tourner le mécanisme ? On veut bien que Jacques Nienaber, le manager irlandais, soit un architecte moins doué que ne l’était Stuart Lancaster, du temps où "sœur sourire" était le bâtisseur des lancements de jeu irlandais. Mais quand même… Combien de ballons les Blues ont-ils égaré samedi en Angleterre ? Combien de fois les passes de Ross Byrne – qui à force d’attendre que Sexton prenne sa retraite a aujourd’hui 30 ans- ont-elles atterri dans les pompes de Hugo Keenan ou sur la tronche de Robbie Henshaw ?

Les Leinstermen « dévastés »

Il n’est nullement question, ici, de tirer sur l’ambulance. Et l’on compatit grandement avec Léo Cullen et ses mômes, lorsqu’ils se disent "dévastés" par ce nouveau KO en finale. Mais alors que la saison des Blues se terminera au mieux dans un mois (au soir de la finale de l’URC), on estime sans trop se tromper que celle-ci est d’ores et déjà terminée et qu’un titre possiblement acquis face au grand Satan du Munster ou aux Bulls de Jack White ne changerait finalement pas grand-chose à l’échec retentissant de Tottenham. "Je ne veux pas faire de catastrophisme, plaidait de son côté Cullen après la finale. Mes Leinstermen ont été immenses contre Toulouse et ce match ne nous a pas fait perdre confiance. Caelan Doris (numéro 8, N.D.L.R.) et Joe McCarthy (deuxième ligne, N.D.L.R.), nos jeunes leaders, seront d’ailleurs les porte-drapeaux de notre équipe dans les années à venir. Très vite, on verra aussi de quel bois on est fait et si nous sommes capables de gagner ou pas le United Rugby Championship. Le prochain défi, ce sera vendredi soir contre le Connacht ! » Mouai… Pas de quoi grimper aux rideaux non plus, mon colonel…