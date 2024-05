Ils le voulaient plus que tout, ils l’ont fait ! Toulouse est enfin venu à bout de sa bête noire du Leinster et a décroché son sixième sacre en Champions Cup. Au coeur du combat Jack Willis a encore une fois été monstrueux dans son élément : les plaquages. Antoine Dupont a lui trouvé des nouveaux domaines pour briller. Les statistiques des joueurs !

Ils avaient dû en rêver. Les Toulousains voulaient décrocher cette sixième étoile – peut-être aussi pour oublier la déception automnale – et enfin battre cette équipe du Leinster. Ça s’est senti tant les cadres Rouge et Noir ont su élever leur niveau, au moins au sixième ciel.

Les cadres tiennent leur rang

Antoine Dupont

On parle si souvent de lui, mais il nous en donne toutes les raisons. Le capitaine Toulousain a dû modifier son jeu tant la défense l’avait ciblé, et ses avants ont parfois oublié de le protéger. Il a dû briller dans d’autres domaines, il l’a fait. Si les statistiques qu’on a l’habitude de regarder chez un demi de mêlée n’ont rien d’hallucinante ici avec Dupont (15 courses, 60 mètres parcourus, une passe après-contact, 8 plaquages). Ce sont surtout ces 4 ballons grattés, tous dans des moments cruciaux, qui sont hallucinants. Ajoutez à cela ses deux 50 – 22, voilà le match de patron dont Toulouse avait besoin.

Romain Ntamack

Parce qu’ils se sont retrouvés et ils donnent l’impression de ne jamais s’être quittés, Dupont ne va de nouveau plus sans Ntamack. À l’ouverture ou au centre, le Toulousain a fait un match plus que solide. En attaque il n’a pas fait de folie avec 11 courses pour 29 mètres et 2 passes après contact. C’est de l’autre côté du terrain qu’il a le plus pesé avec 15 plaquages !

Plaquage à tour de bras en première ligne

"No scrum no win" ? Laissez ce dicton aux Anglais, Dorian Aldegheri n’en a que faire. Largement dominé en mêlée (3 pénalités), le pilier a beaucoup plaqué (10), si c’est un beau total pour un pilier il est le dernier de la catégorie à Toulouse (chez ceux qui ont commencé). Les titulaires Peato Mauvaka et Cyril Baille ont respectivement fait tomber 15 et 12 adversaires. Entrés en jeu – certes aidés par la prolongation – les Julien Marchand, Rodrigue Neti et Joel Merkler en ont, eux, fait 8, 11 et 14. Rien que ça !

Matthis Lebel

Quand on relégue Thomas Ramos sur le banc on est un cadre de Toulouse. Alors oui Lebel appartient désormais à cette catégorie et ce n’est pas son match qui l’en fera sortir. Si pendant longtemps il n’a pas touché beaucoup le cuir, il s’est rattrapé en plaquant et plus que bien, 17 plaquages pour 0 manqué. Dingue pour un ailier ! Mais de son match on retiendra surtout son attaque qu’il termina en plongeant dans l’en-but irlandais pour offrir la victoire aux siens.

Matthis Lebel peut savourer c'est aussi un peu son trophée. Sportsfile / Icon Sport - Brendan Moran / SPORTSFILE

Les recrues au diapason

Jack Willis

Ce n’est plus tout à fait une recrue, mais c’est bien sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium que Jack Willis a définitivement inscrit son nom dans les grands du Stade toulousain, en lettre d’or s’il vous plaît. L’Anglais a touché la stratosphère en décrochant au passage une sixième étoile. Déjà il a gratté deux ballons et cassé deux fois la ligne. Mais surtout plaqué 30 fois se sacrifiant pour grandement participer à ce sacre.

Blair Kinghorn

Préféré à Thomas Ramos au coup d’envoi était déjà une performance en soi. Son match en est une deuxième et de taille. Il n’a déjà pas tremblé face aux perches dans un match qui le demandait. Dans le jeu aussi, il a rassuré les siens sous les ballons hauts. En plus il fait 111 mètres avec le ballon dans ses larges paluches, casse la ligne une fois, gratte un ballon, et réalise 8 plaquages. Une performance plus que propre.