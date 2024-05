Auteur d’une énorme prestation, notamment sur le plan défensif, le numéro 10 international, Romain Ntamack, mesure le chemin parcouru depuis sa grave blessure au genou en août, qui l’avait privé de Coupe du monde. Et il sait que son équipe est en train de marquer l’histoire de son club et du rugby français.

À titre personnel, vous avez remporté votre deuxième titre en Champions Cup. Avez-vous vécu l’une de vos plus belles émotions de joueur de rugby au Tottenham Hotspur Stadium ?

Disons que cela en fait clairement partie en tout cas. Il est vrai que le contexte était assez incroyable et que le scénario a été fou. Puis, à titre individuel, j’avais à cœur de disputer cette finale et surtout de la gagner. Je sais d’où je reviens avec la blessure au genou que j’ai connue il y a neuf mois maintenant. Il y avait tout pour qu’elle soit particulière et c’était allé bien au-delà…

Avec un succès au terme d’un match dantesque et après les prolongations…

Oui, tout était réuni. Il y a effectivement eu ces prolongations. Et puis, quelle magnifique équipe du Leinster ! Je crois qu’on ne pouvait pas rêver plus bel adversaire sur un tel événement. Pour tous ces ingrédients, oui je le répète, cette victoire est vraiment une de mes plus belles émotions.

LE STADE TOULOUSAIN REMPORTE SA SIXIEME COUPE D'EUROPE AU BOUT DU BOUT ! \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f\ud83c\udfc6 pic.twitter.com/TCOQBU4JlV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 25, 2024

Aviez-vous déjà connu une telle intensité, notamment physique ? Depuis les tribunes, cela paraissait dingue…

Sur le terrain également (rires). Là aussi, cela fait évidemment partie des plus grosses intensités que j’ai pu connaître sur un match. Franchement, en réfléchissant quelques secondes, je n’ai pas souvenir d’avoir joué un match pareil… Surtout, ce qui m’a marqué, c’est d’avoir si peu le ballon et d’avoir cette impression de défendre toute la rencontre. Même si nous avons réussi à garder la possession sur quelques séquences, je crois qu’on a surtout défendu. Il n’y a qu’à regarder le nombre total de plaquages réalisés par notre équipe.

Qu’est-ce que cela révèle de ce groupe ?

Déjà, qu’il est capable de faire des efforts exceptionnels en défense et de ne rien lâcher. La solidarité, qui a été la nôtre sur cette finale, a été décisive. Certes, on peut toujours dire qu’on n’a pas beaucoup vu le ballon. C’est vrai, mais le seul essai qu’on encaisse, il n’arrive que pendant les prolongations. C’est révélateur.

Ces maigres munitions offensives, durant plus d’une heure de jeu, ont-elles généré quelques frustrations chez vous ou êtes-vous toujours parvenus à conserver votre calme ?

Forcément, nous étions un peu frustrés par moments parce que chacun s’était rendu compte que, sur quelques situations et même avec peu de ballons, il y avait la possibilité de le déplacer et de faire des séquences intéressantes. Le problème ? C’est que les joueurs du Leinster nous ont mis à mal sur les rucks, nous ont tapés sur les ballons…

Mais vous avez su être patients…

Oui, c’était très compliqué de mettre notre jeu en place mais l’équipe a eu énormément de résilience. Tout le monde a serré les rangs, a rattrapé les coups. Si le Stade toulousain a gagné cette finale, c’est grâce à sa solidarité.

Romain Ntamack peut célébrer après cette victoire dans un match fou. Sportsfile / Icon Sport - Harry Murphy / SPORTSFILE

Vous parliez de l’activité défensive, un secteur que vous avez encore travaillé personnellement durant votre rééducation et dans lequel vous avez excellé sur ce match. Vous attendiez-vous à être autant sollicité ?

J’ai été bien servi sur ce plan et j’ai été testé par mes adversaires… Mais oui, je m’y attendais. On avait analysé leur jeu et on avait vu qu’ils combinaient beaucoup dans la zone du numéro 10. Donc je m’y étais préparé.

Et vous avez répondu présent…

Moi, j’aime bien ce genre de match, quand il y a beaucoup d’intensité et d’impact. J’adore aussi me frotter aux grosses attaques adverses. Bon, là, c’était quand même un peu trop ! J’aurais préféré être un peu moins sollicité en défense (sourire). Mais cela montre surtout que Toulouse est une équipe qui sait bien jouer au rugby mais qui sait aussi se resserrer s’il faut ne pas voir le ballon de l’après-midi.

L’expérience de la finale de Top 14 contre La Rochelle l’an passé, avec un scénario un peu similaire et votre essai à la fin, a-t-elle pu vous servir ?

Je ne sais pas si cela nous a servis. Mais chacun d’entre nous était conscient que la finale face au Leinster allait être très serrée. Leurs deux finales précédentes, contre La Rochelle, se sont aussi jouées dans les derniers instants. On savait qu’il n’y aurait pas un gros écart au score et on avait répété qu’il nous fallait tenir le bras de fer jusqu’au bout, ne surtout pas craquer comme on avait pu le faire lors des récentes demi-finales contre cette équipe.

Et le plan a fonctionné alors…

Ce qui a changé beaucoup de choses à mes yeux, c’était d’être devant au tableau d’affichage à la mi-temps, contrairement aux demi-finales que j’évoquais. Mentalement, cela nous a fait un bien fou et eux ont sûrement mesuré à cet instant que l’histoire serait différente des dernières années contre nous.

Avez-vous senti le match basculer en votre faveur à un moment ?

Oui, je l’ai surtout senti en prolongation. Leur carton jaune (James Lowe, à la 82e minute, NDLR) leur a fait très mal puisqu’on a marqué trois points sur le coup, puis un essai derrière. Nous nous sommes alors retrouvés avec une avance de dix points. Dans une prolongation, c’est quand même un avantage conséquent.

Mais vous prenez à votre tour un carton rouge derrière, en l’occurrence Richie Arnold…

Oui, j’avais vraiment la sensation que le match avait basculé en notre faveur mais, avec cette expulsion, j’ai eu très peur que ça bascule de nouveau dans l’autre sens. J’avoue, je me suis demandé si on n’allait pas passer à la casserole quand ils ont mis leur essai. Je savais qu’on finirait à quatorze, ce n’était pas rassurant…

Alors, comment expliquer cette ultime révolte de votre part ?

Le caractère et la solidarité, encore une fois. C’est ce qui nous a permis d’aller chercher ces pénalités quand il le fallait, en début de deuxième prolongation. Avec des grattages au bon moment, et Thomas (Ramos) qui a merveilleusement transformé ces coups de pied.

Ce sacre en Champions Cup relevait-il du rêve pour vous qui vous étiez gravement blessé en août ?

Oui, c’était un rêve. J’avais bien sûr coché cette période des phases finales pour revenir et, depuis mon retour, j’ai la chance de ne disputer que des matchs de haut niveau. Le staff et mes coéquipiers m’ont placé dans les meilleures conditions pour m’exprimer pleinement. Mais, il y a neuf mois, si on m’avait dit que je serais titulaire en finale de Champions Cup, face au Leinster, et que j’allais jouer cent minutes, je n’y aurais peut-être pas forcément cru tout de suite !

Mais vous l’avez fait…

Là encore, ça montre l’efficacité du travail que j’ai effectué en amont, avec toutes les personnes qui se sont occupées de moi pendant ma rééducation. J’ai fait les efforts nécessaires pour en être là aujourd’hui et je suis extrêmement content que ce boulot paye. Malheureusement, il n’a pas payé durant la préparation à la Coupe du monde et cela m’a empêché de disputer cette compétition. Mais, ensuite, j’ai fait tout ce qu’il fallait pour être présent lors de ce rendez-vous à Londres.

Vous parlez de cette Coupe du monde dont vous attendiez tellement et que vous avez ratée. Ce titre sonne-t-il comme une sorte de revanche sur le destin ?

Je ne sais pas mais je vais commencer à croire de plus en plus au destin et au karma à force (sourire). Entre la finale de Top 14 la saison dernière et celle-ci, je me dis qu’il y a peut-être une justice, ou en tout cas un destin qui m’est plutôt favorable. J’en suis très heureux. Mais, au-delà de mes sentiments personnels, je suis surtout très fier pour ce groupe et pour ce club.

Parvenez-vous à vous projeter sur les prochains objectifs, avec un possible doublé à la clé comme en 2021 ?

Forcément, les ambitions sont toujours là, tant que l’équipe est encore en course en Top 14. Nous sommes soulagés d’être déjà qualifiés pour les demi-finales, ce qui nous met un poids en moins sur les épaules, et nous ferons évidemment tout notre possible pour aller de nouveau au bout… Mais, pour l’instant, l’idée est de profiter un peu de ce que nous venons de réaliser. L’intensité a été immense, les corps sont meurtris, alors il faut savourer. C’est une compétition tellement difficile à remporter, derrière laquelle on courait depuis 2021. Après, on pourra se projeter sur la suite.

Ugo Mola avait dit, pour chatouiller un peu votre esprit de compétiteurs, que votre génération n’avait pas encore autant marqué l’histoire du Stade toulousain que d’autres. Avec ce nouveau titre, elle en prend le chemin…

De toute façon, je pense qu’on peut encore gagner quatre Champions Cup et six Boucliers de Brennus, Ugo trouvera toujours le moyen de venir nous titiller (sic) pour qu’on se dépasse (sourire). Il est doué pour toujours dénicher les bons mots afin de nous pousser dans nos retranchements. Cette génération a envie de marquer son temps, l’histoire du Stade toulousain et l’histoire du rugby français. Depuis quelques années, c’est ce qu’elle fait. Et je crois que, le plus fort, c’est de se donner les moyens de revenir chaque saison avec le plus d’armes possibles pour rivaliser sur les deux compétitions. Force est de constater qu’on arrive à être régulièrement au sommet du Top 14 et de la Champions Cup. Cela prouve que notre génération a toujours soif de titres.

Et elle a désormais battu le Leinster, sa bête noire…

Oui, c’était notre bête noire et c’était important de la battre. C’est quelque chose qui nous trottait dans l’esprit depuis un certain temps. On avait répété, à l’intérieur du groupe, que le contexte était différent cette fois. Sur une finale, tout est possible et on l’a encore montré.