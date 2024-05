La Rochelle : dix ans après la montée en Top 14, les joueurs évoquent leurs souvenirs

Le 25 mai 2014, le Stade rochelais fêtait sa remontée en Top 14 après une victoire en finale d’accession face à Agen. Une décennie plus tard, quinze joueurs de l’épopée ouvrent la boîte à souvenirs entre émotion et anecdotes croustillantes.

Kevin Gourdon : " Un mois avant les phases finales, on s'est dit : c'est notre moment "

La Rochelle termine la phase régulière à la troisième place (98 points)

Impossible de n’évoquer que la finale d’accession face à Agen pour parler du retour en Top 14 de La Rochelle. Car avant cette journée du 25 mai, il y eut d’abord une fin de saison régulière haletante mais indissociable du succès final. À trois jours du dernier match à domicile face à un Lou déjà promu, les Rochelais doivent faire un long déplacement à Carcassonne pour rejouer un match pourtant gagné quelques mois plus tôt mais invalidé par la commission de discipline. Une situation burlesque, dont se souvient Clément Marienval (40matchs entre 2011 et 2014), rare expérimenté du voyage. «Le contexte de la fin de saison est dingue. Le staff avait plus misé sur ce dernier match à domicile. On ne sait pas trop pourquoi il y a ce match à rejouer, mais on part avec les jeunes, la moitié de l’équipe espoir, et trois minibus. Le déplacement est extraordinaire, on gagne là-bas avec le bonus après un match de dingue. Au fond, ça montrait que La Rochelle cette saison-là ce n’était pas que 20 ou 25 mecs, mais vraiment tout un club qui était concerné.»

Cet état d’esprit est né quelques semaines plus tôt lors d’un stage de cohésion sur les bords de l’Atlantique, à Arcachon. «La petite sortie bateau avait vite été décalée dans un bar, l’après-midi pêche s’était bien passée, se remémore avec amusement Thomas Soucaze, troisième ligne casqué (147 matchs, 2008-2014). Pour moi, c’est l’acte fondateur de notre fin de saison. On a pu se redécouvrir, acter le fait qu’on était tous une bande de potes avec l’envie de bien conclure l’histoire ensemble. On s’était justement fait ce pacte, celui de ne pas se lâcher jusqu’à la finale et, entre nous les anciens qui avions connu la montée en 2010, de remettre le club à sa place.» «C’est propre au rugby ce genre de moment, abonde Kevin Gourdon (221 matchs, 2012-2021). Tous les mecs seront d’accord : ce stage a été l’élément déclencheur de notre fin de saison. On s’est dit : c’est notre moment, on n’est peut-être pas favoris mais on va le faire.»

Kévin Gourdon lors de la finale de Pro D2. Midi Olympique - Patrisk Derewiany

Levani Botia : « En voyant les images de la demie, mon fils m'a dit : "mais papa, comment ça se fait que tu allais si vite ?" »

Demi-finale La Rochelle - Pau (le 18 mai 2014) : 35-18

Après deux demi-finales perdues au Hameau, dont la dernière en 2013 marquée par une féroce bagarre générale et trois cartons rouges distribués, les Rochelais font face à leur meilleur ennemi d’alors à Deflandre : la Section paloise. Dans les vestiaires, le discours du mythique Patrice Collazo donne le ton : « Aujourd’hui c’est le feu de toute part. C’est de la violence. Sazy, Rassie (Van Vuuren), Jaco (Franck Jacob), matraquez-moi les mecs ! Défoncez-les maintenant! » L’ancien pilier Christophe Lafoy (73 matchs, 2011-2014) se souvient : « Les discours de Patrice, c’était un peu à l’ancienne mais ça me plaisait. Avec moi, il savait aussi en jouer et ça fonctionnait. Notre mêlée avait été le point fort de la saison. » Mais face aux Palois, c’est surtout la magie de Levani Botia (201 matchs depuis 2014) qui illumine la rencontre. Celui qui avait quitté son boulot de gardien de prison pour signer comme joker médical à La Rochelle quelques semaines auparavant, inscrit deux essais sensationnels dans un style aux antipodes du guerrier troisième ligne redouté aujourd’hui de tous. « Mon fils a récemment vu les images et m’a dit : « mais papa, comment ça se fait que tu allais si vite ? Aujourd’hui, je suis vieux, j’ai 35 ans et à l’époque je n’avais pas la barbe, j’avais des kilos en moins et je venais du rugby à 7. »

Si le centre avait pris rendez-vous avec son destin et entraîné celui du Stade, le maître à jouer Fabien Fortassin (59 matchs, 2013-2016) se rappelle une préparation aux phases finales toute particulière avec des enjeux propres au buteur qu’il était : « Je détestais les ballons neufs. Je préférais quand ils étaient un peu « faits » et pendant deux semaines, je m’en suis rendu malade. La semaine de la demi-finale, je m’arrange pour utiliser le plus possible les ballons que nous avions reçus. Je tape sur le goudron avec pendant des heures, je demande aux intendants de les passer à la machine à laver ! Et le jour J, on avait six ou sept ballons qui me convenaient, mais manque de chance au coup d’envoi, celui du match arrive en parachute à Deflandre et il est tout neuf ! »

Patrice Collazo et les siens lors de la finale de Pro D2 il y a 10 ans. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Romain Sazy : « À l’arrivée à Chaban, le jour de la finale, il y a un bruit assourdissant qui vient de l’extérieur »

Finale La Rochelle - Agen (le 25 mai 2014 à Bordeaux) : 31-22

Combien étaient-ils à Bordeaux ce dimanche 25 mai 2014 ? 15 000 ? 20 000 ? Les chiffres n’ont que peu d’importance face à la conscience collective. La seule chose que nous savons, car nous y étions, c’est qu’ils étaient beaucoup. Et qu’ils ont fait beaucoup de bruits pour encourager le Stade rochelais dans cette finale d’accession, sublimant ainsi le terme de transhumance. Zeno Kieft (119 matchs, 2010-2021) qui a aussi connu les joies de la progression en Top 14, se souvient : «C’est le plus beau moment de ma carrière. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’ambiance au moment de sortir sur le terrain. Un choc. C’était une sensation très particulière, comme si j’avais pris une claque dans la gueule.»

«À l’arrivée à Chaban, il y a un bruit assourdissant qui vient de l’extérieur, se rappelle le légendaire Romain Sazy. On avait l’impression qu’ils étaient avec nous dans le bus. Au moment de sortir pour l’échauffement, on se dit que cette finale est à nous, et qu’on ne peut pas faire autrement que de l’emporter pour récompenser tous ces supporters.»

Alors on pourrait vous parler de la première période parfaite des Jaune et Noir qui menaient 21-3 face à une équipe agenaise pourtant victorieuse de La Rochelle deux fois en phase régulière, de la classe de l’ailier fidjien Sireli Bobo, de la supériorité édifiante du Stade rochelais en conquête, de la remontée au score du SUA en deuxième période corroborant de façon étonnante avec la «prédiction» réalisée la veille par Arthur Cestaro (49 matchs, 2009-2015) à Charles Lagarde, ou encore de la surprise de voir Cobus Grobler sur la feuille de match, lui pourtant annoncé blessé.

Mais c’est surtout la nostalgie d’un certain rugby d’antan qui reste en mémoire une décennie plus tard. Romain Sazy, qui a tout connu avec le Stade - la remontée, la progression du club et des infrastructures à vitesse grand V, les deux premiers titres majeurs en Champions Cup - est celui qui en parle le mieux. «C’était des années où il y avait beaucoup d’insouciance. Il y avait la pression de remonter, mais nous étions différents. De jeunes garçons encore, très soudés, très connectés, voire un peu trop d’où la difficulté pour les coachs et Patrice (Collazo) de devoir gérer ce groupe de 40 un peu sauvage on va dire.»

« Les Rochelais sont restés attachés à cette période et à cette génération »

Avant le Néo-Zélandais Jason Eaton, avant l’animal Will Skelton, il y avait un garçon comme Cobus Grobler (170 matchs, 2008-2015) en deuxième ligne. Aujourd’hui professeur de mathématiques dans un lycée sud-africain près du Cap, l’un des chouchous de Deflandre a récemment retrouvé son ancien club lors des affrontements face aux Stormers en Champions Cup. Son témoignage met en lumière que dans la cité rochelaise, personne n’a oublié les exploits de la génération passée, preuve du travail extraordinaire réussi par le président Vincent Merling, et le directeur général Pierre Venayre, eux aussi anciens joueurs. «J’ai été très touché en voyant la marque de respect d’un mec comme Greg Alldritt, qui est une personnalité immense du rugby français. Parfois, quand tu arrêtes le rugby, tu es juste un autre ex-rugbyman et les gens peuvent vite oublier. Pas dans ce club, c’est ce qui le rend très spécial et qui fait que mon cœur sera toujours rochelais.»

« Je crois que les Rochelais sont restés attachés à cette période et à cette génération », résume parfaitement une autre légende du club, Nicolas Djebaïli (307 matchs, 2001-2015). Dix ans après, la ferveur ne s’est jamais envolée, bien au contraire. Et aux Jaune et Noir de l’époque de tous se retrouver cet été pour se rappeler aux bons souvenirs et de chanter, peut-être, autour d’un bon godet, les fameuses paroles d’une chanson devenue culte : «On s’était dit rendez-vous dans dix ans…»

Uini Atonio : « Les jours d’après Au marché, j’allais dormir en dessous des stands avant d’y retourner... »

Dès le soir de la finale, les Rochelais fêtent la remontée sur le Vieux-Port.

Si la communion à Chaban fut longue et belle, le trajet du retour est iconique avec un embouteillage géant au péage entre Bordeaux et La Rochelle, un concert de klaxons à n’en plus finir et une excitation grande comme le monde de se retrouver le vite possible sur le vieux port. Huit ans avant le titre de champion d’Europe en 2022, cette génération restera à jamais la première à descendre le Quai Duperré devant plus de 20 000 supporters. Ils se souviennent :

«J’avais été surpris qu’on change de bus dès l’arrivée à La Rochelle pour un bus à impériale. Tout était prévu et je m’étais dit : «putain, ils ont eu confiance en nous». La victoire, on peut dire qu’on l’a bien fêté. On a fait barbecue sur barbecue dans toutes les maisons, tous les pubs y sont passés, on a même plongé dans le port», Rassie Van Vuuren (talonneur, 39 matchs, 2013-2015).

Uini Atonio et ses coéquipiers fêtent le titre. Midi Olympique - Patrick Derewiany

«Arriver à La Rochelle et voir toute cette ville sur le port c’était un peu comme si on avait gagné la Coupe du monde. C’était fou», Johan Wessels (troisième ligne, 38 matchs, 2012-2014).

«On n’avait pas encore trop bu, on voulait rentrer très vite à La Rochelle mais ils annonçaient six kilomètres de bouchon au péage ! Moi je ne suis rentré à la maison que le jeudi matin (rires). J’ai passé un long moment en ville, j’allais dormir au marché en dessous des stands pour récupérer un peu avant d’y retourner. Le lendemain, il y avait un rendez-vous à la mairie à 15 heures et je crois qu’il en manquait déjà un ou deux. Ces fêtes-là, ça ne s’oublie pas.» Uini Atonio (299 matchs depuis 2011).

Après trois saisons de Pro D2, le Stade rochelais de Julien Audy et Sireli Bobo retrouve le Top14 après sa victoire en finale d’accession contre Agen (31-22). Après une belle communion au stade Chaban-Delmas, les Maritimes célèbrent leur remontée sur le Vieux-Port Midi Olympique - Patrick Derewiany

«J’étais en coloc avec Zeno (Kieft) et Jules (Le Bail) et je pense que nos copines ne nous ont pas vus pendant une semaine et demie ! Cette arrivée sur le port la nuit, on retrouvait les gens qu’on avait croisés au stade trois heures plus tôt. J’ai le souvenir qu’on traverse la foule, qu’on descend du bus devant la grosse horloge parce que la réception était en haut d’un restaurant mais il y avait la queue dans l’escalier parce que tout le monde voulait entrer. C’était irrationnel», Charles Lagarde (32 matchs, 2009-2017, trois-quarts centre).