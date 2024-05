Espoirs Nationaux : Graulhet sacré champion de France après avoir renversé Dijon

Menés 20-9 à la pause, les Graulhetois ont renversé la table face à Dijon pour finalement s’imposer 22-20 grâce à une pénalité dans les dernières secondes. Les Espoirs du SCG sont sacrés champions de France.

À la mi-temps de cette finale, même le plus fou de cette Terre n’aurait pas misé sur une victoire de Graulhet face à Dijon. Largement dominés dans les premières secondes, les Tarnais ont encaissé deux essais pour être rapidement menés 20-6.

Les Dijonnais, plus costauds que leurs adversaires, maîtrisaient les débats et fonçaient vers le titre après avoir perdu en finale la saison dernière. Une pénalité des Tarnais juste avant les citrons permettait à tout le monde de rentrer au vestiaire sur le score de 20-9.

Un second acte rouge et noir

Quelques minutes pour se remettre les cerveaux à l’endroit et Graulhet est ressorti plus motivé que jamais pour la seconde mi-temps. Beaucoup plus féroces dans les zones de combat, les Rouge et Noir ont mis à mal Dijon, ce qui a poussé l’arbitre central de la rencontre à expulser temporairement deux joueurs vêtus de blanc.

Revigorés, les Graultetois ont grappillé leur retard pour revenir à 20-19. C’est alors Alexis Daragnes, entré quelques minutes auparavant, qui a délivré les siens. D’une pénalité d’environ cinquante mètres, ce dernier a offert la victoire au SCG. À l’issue d’une saison exceptionnelle, les Tarnais sont sacrés champions de France après avoir renversé des Dijonnais qui échouent pour la deuxième fois de suite sur la dernière marche.