Dans une finale dantesque terminée au bout des prolongations, les Toulousains ont décroché une sixième étoile face au Leinster. Avant que Matthis Lebel ne délivre les siens, Blair Kinghorn a enquillé les pénalités. Découvrez le résumé vidéo de ce match dingue.

Quelle finale ! Cette rencontre s’annonçait engagée, tendue, âpre, elle le fut. Si les Rouge et Noir ont pris les devants grâce à deux pénalités, les Leinstermen se sont rapidement rebellés et ont porté le ballon et multiplié les occasions avant la pause, pour revenir à seulement trois points aux citrons (9 à 6).

Un scénario qui ne changea pas beaucoup en seconde mi-temps où les buteurs du Leinster, Ross Byrn puis Ciaran Frowley ont toujours répondu à Blair Kinghorn puis Thomas Ramos. Un 15 partout à la fin du temps réglementaire qui annonçait des prolongations on ne peut plus logiques.

Au bout du bout

Rapidement réduits à 14 (carton jaune contre James Lowe), les Irlandais ont craqué les premiers, en encaissant un magnifique essai de Matthis Lebel. Avant que Ramos ne donne 10 points d’avance aux siens.

L’essai libérateur pour Matthis Lebel. PA Images / Icon Sport - Mike Egerton

Mais le carton rouge de Richie Arnold puis l’essai de Josh Van der Flier ont relancé le Leinster. Mais trop motivés à l’idée d’accrocher une sixième étoile à leur tunique, les Toulousains se sont rebellés et les deux pénalités de Ramos ont parachevé cette victoire déjà historique.