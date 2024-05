À Tottenham, deux des équipes les plus prolifiques depuis le coup d’envoi de la Champions Cup s’affrontaient en finale. Si, au bout du bout, il n’y eut que deux essais aplatis dans la banlieue londonienne, on prit néanmoins un pied monumental sur ce dernier match de la compétition transcontinentale…

Il y avait ce que disaient les chiffres, avant le coup d’envoi : le Stade toulousain tournait en moyenne à 6,5 essais par rencontre quand le Leinster, de son côté, en avait jusqu’ici aplati 4 au fil de chacun de ses matchs. À quoi devait-on s’attendre, dans cette banlieue londonienne aux trottoirs sales et par endroits éventrés, ce morceau de capitale où le vaisseau ultramoderne de Tottenham incarnait même une totale incongruité ? À un carnaval, des entrechats et autant d’arabesques ?

Et puis, il y eut la vérité du terrain, ce que dicta la nature même de ce match qui, comme c’est toujours le cas lors des plus grandes finales, se décida évidemment sur la conviction que placent en leur œuvre défensive les uns et les autres : ici, sur le maul pénétrant irlandais réduit en poussière par les bras d’Emmanuel Meafou et la roublardise de François Cros ; là, dans le plaquage aux chevilles de Santiago Chocobares sur Caelan Doris, à quinze centimètres de l’en-but rouge et noir…

D’essai, il n’y en eut donc que deux, samedi après-midi : le premier fut aplati par Mathis Lebel sur l’une des rares erreurs commises en 120 minutes par les Men In Blues (l’en-avant volontaire de James Lowe) et l’autre, inscrit par Josh van der Flier sur un coup de reins. Mais il y eut, outre Manche, tout ce que compte le rugby de plus beau : un combat de chiens dans les regroupements, des rebondissements incessants, un suspens qui plongea parfois ce stade ras-la-gueule dans un silence horrifié et une intensité qui fut finalement digne de cette compétition magnifique, fantastique et désormais largement supérieure au Super Rugby et ses horripilantes farandoles, qui plus est chorégraphiées dans des coquilles vides.

La mine déconfite de Nienaber

Car on a tout aimé, à Tottenham. Les 74 plaquages réussis par les Toulousains lors de ces vingt premières minutes où ils ne virent quasiment pas la gonfle, les rognons de Thomas Ramos, jamais très loin du money time et de ses délices, le flegme de Matthew Carley dans les ultimes secondes de cette dinguerie de match et la mine déconfite de Jacques Nienaber, le croquemitaine de notre dernier automne. C’était bon, c’était beau et au vrai, ça nous fit une nouvelle fois penser que les plus grandes finales ne sont jamais celles ayant accouché du plus grand nombre d’essais…