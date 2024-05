Romain Ntamack s’est exprimé quelques minutes après le sacre toulousain face au Leinster. Le demi d’ouverture est notamment revenu sur la défense héroïque de ses coéquipiers pour vaincre les Irlandais.

Les Ntamack ont obtenu une quatrième coupe d’Europe. Quelques minutes après le sacre de Toulouse face au Leinster (31-22) en finale de Champions Cup, Romain Ntamack était évidemment aux anges. Comme son père, le demi d’ouverture international a glané son deuxième trophée continental. Le numéro 10 toulousain s’est exprimé au micro de beIN Sports avec émotion. "On commence à avoir quelques étoiles c’est génial ! Je n’ai pas trop les mots, on a gagné en prolongations, ce n’était pas un scénario évident pour nous mais on n’a pas lâché. Je pense qu’on a jamais autant plaqué, on a rattrapé les petites erreurs des uns et des autres. On n’a pas joué notre meilleur match de rugby mais en termes de solidarité on ne peut pas faire mieux !"

Les grands joueurs répondent dans les grands moments

Impressionnants en défense, les Toulousains ont résisté pendant cent minutes aux énormes assauts irlandais, repoussant action par action le Leinster. Romain Ntamack a logiquement rendu hommage à ses coéquipiers qui n’ont jamais cédé. "La défense nous a fait gagner, on a été solidaires personne n’a lâché ! Et le Leinster, à force de taper, je pense que mentalement cela leur a fait mal de ne pas marquer. C’étaient des petites victoires à chaque fois que nous les repoussions. Il fallait marquer les premiers en prolongations, leur carton jaune nous a fait du bien on a essayé de tenir et après on a des joueurs exceptionnels comme Thomas (Ramos) qui a un sang froid incroyable. Les grands joueurs répondent dans les grands moments".