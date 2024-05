Le Stade toulousain affronte le Leinster en finale de Champions Cup ce samedi après-midi. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, que dit le règlement ? On vous explique tout !

Toulousains et Leinstermen s’opposent ce samedi après-midi pour tenter de s’offrir la Champions Cup. Les deux équipes ne se sont pas départagées à l’issue du temps réglementaire.

Séance de tirs au but pour se départager en dernier recours

Dans le cas où il y a toujours match nul à la fin des prolongations (deux fois dix minutes), c’est l’équipe qui a marqué le plus d’essais qui sera sacrée. En revanche, si Toulouse et le Leinster sont également à égalité sur le nombre d’essais inscrits, il faudra donc se départager au tir au but.

Dans ce cas-là trois joueurs seront donc désignés pour se lancer dans une séance de tirs au but. À noter que les trois joueurs de chaque équipe choisis doivent être présents sur le terrain à la fin des prolongations.

Chaque buteur dispose de deux tentatives. La première salve de tirs se fait sur la ligne des 22 mètres en face des perches. La deuxième à 15 mètres des poteaux sur le côté et la dernière à 15 mètres des poteaux de l’autre côté.

La seconde salve suivra le même dispositif mais sera tirée depuis les 40 mètres. Si à l’issue des tirs au but il y a toujours égalité, c’est alors une mort subite qui donnera la décision.